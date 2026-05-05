Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации

В Европе все отчетливее проявляется деградация политического класса и уровня чиновников. Очередным ярким подтверждением тому стало заявление президента... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T06:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Европе все отчетливее проявляется деградация политического класса и уровня чиновников. Очередным ярким подтверждением тому стало заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он признался, что Европа поддерживает Украину ради собственной прибыли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Также он выразил мнение, что нынешние европейские руководители, прикрываясь Украиной как ширмой, готовы повышать уровень эскалации, чтобы успеть заработать на конфликте.По словам Дудчака, с каждым годом европейцы демонстрируют продолжение тенденции на деградацию политического класса и уровня чиновников.Одним из последних доказательств тому в Германии, например, стала неспособность официального представителя Минобороны ФРГ Натали Йеннинг объяснить, куда были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на нужды вооруженных сил страны с 2022 года. В ответ чиновница заявила журналисту, что вести подобные отчеты – бюрократическая бессмыслица."Могла бы сказать, что, знаете, времена сложные, информация засекречена, не тот случай, чтобы нам сейчас распространяться о том, какая техника и где была поставлена. А здесь в очередной раз подтверждена некомпетентность и неспособность хотя бы как-то в литературном смысле давать ответ, чтобы сойти за умную", – прокомментировал политолог.Но, как показывает практика последних лет, европейскому вообще и немецкому чиновнику в частности совершенно не нужно быть умным или специалистом, что было неоднократно доказано бывшим и действующим канцлерами Германии Олафом Шольцем, Фридрихом Мерцем и особенно экс-главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, добавил Дудчак. "То есть для Европы это уже вполне нормальное явление, и удивляться, я думаю, не стоит", – отметил политолог.Очередным доказательством тому, по его мнению, стало недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором тот ясно дал понять, какую роль играет для Европы Украина.При этом политолог обратил внимание на то, что и финны, и другие европейцы неумело притворяются в попытке изобразить приверженность мировому праву и озабоченность даже собственной безопасностью. Так, например, по его мнению, глупо и смешно выглядело требование Хельсинки к Киеву не использовать финское воздушное пространство для атак по России."А то что?!" – сказали на Украине. – "Ой, а мы вам не разрешали, а вы опять полетели". – "Да, знаете, не предупредили вас". – "Ну и ладно, вы же больше так не будете". – "Да мы вас вообще не слышим"... То есть, понятное дело, разыгрывают комедию. Конечно , будут использовать воздушное пространство. Не просто так Украина сама отправляет беспилотники, а те вдруг в удивлении их обнаруживают", – считает собеседник.Эксперт делает вывод, что невзирая на непростую экономическую ситуацию в Европе, более того – на уверенно надвигающийся на нее мощный кризис, который может произойти в ближайшее время, европейцы не откажутся от помощи Украине, чтобы получить еще больше денег, пока это возможно.

