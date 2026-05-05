Рейтинг@Mail.ru
Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260505/ukraina-kak-shirma-evropa-gotova-idti-va-bank-i-delaet-stavki-na-povyshenie-eskalatsii-1155733876.html
Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации
Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации
В Европе все отчетливее проявляется деградация политического класса и уровня чиновников. Очередным ярким подтверждением тому стало заявление президента... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T06:49
2026-05-05T06:49
мнения
александр дудчак
европейский союз (ес)
великобритания
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111039/52/1110395204_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0111baa3eedd878ad4c2218ff4e500c1.jpg
Европа поддерживает Украину ради собственной прибыли – мнение
Европа поддерживает Украину ради собственной прибыли – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Европе все отчетливее проявляется деградация политического класса и уровня чиновников. Очередным ярким подтверждением тому стало заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он признался, что Европа поддерживает Украину ради собственной прибыли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Также он выразил мнение, что нынешние европейские руководители, прикрываясь Украиной как ширмой, готовы повышать уровень эскалации, чтобы успеть заработать на конфликте.По словам Дудчака, с каждым годом европейцы демонстрируют продолжение тенденции на деградацию политического класса и уровня чиновников.Одним из последних доказательств тому в Германии, например, стала неспособность официального представителя Минобороны ФРГ Натали Йеннинг объяснить, куда были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на нужды вооруженных сил страны с 2022 года. В ответ чиновница заявила журналисту, что вести подобные отчеты – бюрократическая бессмыслица."Могла бы сказать, что, знаете, времена сложные, информация засекречена, не тот случай, чтобы нам сейчас распространяться о том, какая техника и где была поставлена. А здесь в очередной раз подтверждена некомпетентность и неспособность хотя бы как-то в литературном смысле давать ответ, чтобы сойти за умную", – прокомментировал политолог.Но, как показывает практика последних лет, европейскому вообще и немецкому чиновнику в частности совершенно не нужно быть умным или специалистом, что было неоднократно доказано бывшим и действующим канцлерами Германии Олафом Шольцем, Фридрихом Мерцем и особенно экс-главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, добавил Дудчак. "То есть для Европы это уже вполне нормальное явление, и удивляться, я думаю, не стоит", – отметил политолог.Очередным доказательством тому, по его мнению, стало недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором тот ясно дал понять, какую роль играет для Европы Украина.При этом политолог обратил внимание на то, что и финны, и другие европейцы неумело притворяются в попытке изобразить приверженность мировому праву и озабоченность даже собственной безопасностью. Так, например, по его мнению, глупо и смешно выглядело требование Хельсинки к Киеву не использовать финское воздушное пространство для атак по России."А то что?!" – сказали на Украине. – "Ой, а мы вам не разрешали, а вы опять полетели". – "Да, знаете, не предупредили вас". – "Ну и ладно, вы же больше так не будете". – "Да мы вас вообще не слышим"... То есть, понятное дело, разыгрывают комедию. Конечно , будут использовать воздушное пространство. Не просто так Украина сама отправляет беспилотники, а те вдруг в удивлении их обнаруживают", – считает собеседник.Эксперт делает вывод, что невзирая на непростую экономическую ситуацию в Европе, более того – на уверенно надвигающийся на нее мощный кризис, который может произойти в ближайшее время, европейцы не откажутся от помощи Украине, чтобы получить еще больше денег, пока это возможно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейШвеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за РоссиейЭто не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе
https://crimea.ria.ru/20260504/v-sluchae-sryva-vsu-prazdnovaniya-dnya-pobedy-vs-rf-nanesut-massirovannyy-raketnyy-udar-po-kievu-1155739721.html
великобритания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111039/52/1110395204_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_29e47d4dd6766c3b8f517437b6947489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, александр дудчак, европейский союз (ес), великобритания, украина
Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации

Европа готова идти ва-банк на Украине и делает ставки на повышение эскалации – мнение

06:49 05.05.2026
 
© AP Photo / Evgeniy Maloletka / Перейти в фотобанкФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Европе все отчетливее проявляется деградация политического класса и уровня чиновников. Очередным ярким подтверждением тому стало заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором он признался, что Европа поддерживает Украину ради собственной прибыли. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Также он выразил мнение, что нынешние европейские руководители, прикрываясь Украиной как ширмой, готовы повышать уровень эскалации, чтобы успеть заработать на конфликте.
Европа поддерживает Украину ради собственной прибыли – мнение
06:49
По словам Дудчака, с каждым годом европейцы демонстрируют продолжение тенденции на деградацию политического класса и уровня чиновников.
Одним из последних доказательств тому в Германии, например, стала неспособность официального представителя Минобороны ФРГ Натали Йеннинг объяснить, куда были потрачены 111 миллиардов евро, выделенные на нужды вооруженных сил страны с 2022 года. В ответ чиновница заявила журналисту, что вести подобные отчеты – бюрократическая бессмыслица.
"Могла бы сказать, что, знаете, времена сложные, информация засекречена, не тот случай, чтобы нам сейчас распространяться о том, какая техника и где была поставлена. А здесь в очередной раз подтверждена некомпетентность и неспособность хотя бы как-то в литературном смысле давать ответ, чтобы сойти за умную", – прокомментировал политолог.
Но, как показывает практика последних лет, европейскому вообще и немецкому чиновнику в частности совершенно не нужно быть умным или специалистом, что было неоднократно доказано бывшим и действующим канцлерами Германии Олафом Шольцем, Фридрихом Мерцем и особенно экс-главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, добавил Дудчак. "То есть для Европы это уже вполне нормальное явление, и удивляться, я думаю, не стоит", – отметил политолог.
Очередным доказательством тому, по его мнению, стало недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба, в котором тот ясно дал понять, какую роль играет для Европы Украина.

"Главный финн сказал: "Мы в Украине заинтересованы больше, чем Украина в нас". Им нужна Украина как ширма. Они ее используют в том числе и для развития своего ВПК. Они на этом зарабатывают. И министр обороны Германии об этом говорит. Он просто проболтался. Не от большого ума", – сказал эксперт.

При этом политолог обратил внимание на то, что и финны, и другие европейцы неумело притворяются в попытке изобразить приверженность мировому праву и озабоченность даже собственной безопасностью. Так, например, по его мнению, глупо и смешно выглядело требование Хельсинки к Киеву не использовать финское воздушное пространство для атак по России.
"А то что?!" – сказали на Украине. – "Ой, а мы вам не разрешали, а вы опять полетели". – "Да, знаете, не предупредили вас". – "Ну и ладно, вы же больше так не будете". – "Да мы вас вообще не слышим"... То есть, понятное дело, разыгрывают комедию. Конечно , будут использовать воздушное пространство. Не просто так Украина сама отправляет беспилотники, а те вдруг в удивлении их обнаруживают", – считает собеседник.
Эксперт делает вывод, что невзирая на непростую экономическую ситуацию в Европе, более того – на уверенно надвигающийся на нее мощный кризис, который может произойти в ближайшее время, европейцы не откажутся от помощи Украине, чтобы получить еще больше денег, пока это возможно.

"Они идут ва-банк, делая ставки на повышение эскалации. На то, чтобы воевать руками Украины и прикрываясь Украиной еще какое-то время. И кредиты выделяют. И даже Британия хочет к этим кредитам присоединиться, в кредите в 90 миллиардов поучаствовать. И у всех у них проскальзывает тема необходимости поддержки Украины, пока можно ею прикрываться: она должна существовать, а мы должны успеть заработать", – подытожил политолог.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией
Швеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией
Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе
Стратегические силы ВС РФ
Вчера, 20:23
В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по Киеву
 
МненияАлександр ДудчакЕвропейский Союз (ЕС)ВеликобританияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:36Экзамен на права: что меняется в России
08:29Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали
08:03Оставляют в загончике: что для Европы значит вывод американского контингента – мнение
07:43Праздник наступления лета у крымских татар Хыдырлез
07:27Массированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами
07:22До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары
07:10Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропорта
06:49Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации
06:23В Ленинградской области после атаки ВСУ горит промышленная зона
06:08ВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы
05:58Атака ВСУ на Чебоксары – что известно
00:01Снова дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
22:42В Крыму объявили высокую пожарную опасность
22:30Шторм в Крыму и угрозы Зеленского ударить по Параду Победы: главное за день
22:07Пока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнение
21:52Зеленский объявил режим тишины
21:37С соблюдением традиций и мер безопасности: как в Крыму отметят Хыдырлез
21:22Аналога в России нет: в Крыму создадут портал для взаимодействия граждан с чиновниками
21:07В Севастополе подешевели гречка и курятина
Лента новостейМолния