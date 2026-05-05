Участки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца года - РИА Новости Крым, 05.05.2026
https://crimea.ria.ru/20260505/uchastki-boytsov-svo-v-krymu-obeschayut-obespechit-vodoy-do-kontsa-goda-1155754269.html
В Крыму продолжаются работы по строительству и подведению сетей водоснабжения к земельным массивам, выделенным участникам СВО. До конца года все земельные... РИА Новости Крым, 05.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются работы по строительству и подведению сетей водоснабжения к земельным массивам, выделенным участникам СВО. До конца года все земельные участки обеспечат водой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

"Это участки Бахчисарайского, Сакского района, Николаевка, Симферопольский район, городской округ Феодосия, Ленинский район. Все участки на вышеуказанных локациях будут полностью обеспечены водой к концу текущего года", – заверил он.

По его словам, участки были сформированные по сути в поле, где отсутствовали сети, поэтому была необходимость построить подводящие сети. Также уже выполняются работы по строительству разводящих сетей, добавил спикер.
"То есть по всем улицам там четко нарезаны участки, и мы понимаем, где будут дороги, где проходят сети электроснабжения – соответственно в этих коридорах мы строим свои сети водоснабжения", – рассказал Максим Новик.
Он также отметил, что подведение водоснабжения на участки до возведения домов является наиболее удобным и правильным.

"Здесь действительно идеальная история – хотелось бы, чтобы так было всегда. Потому что зачастую мы сталкиваемся уже с застройкой, когда участки выделены разным категориям граждан, и они совершенно не обеспечены инженерными сетями. Люди начинают строить дома, начинают себе подсыпать дороги, и только потом мы заходим со своим ресурсом, со своими инженерными сетями", – заметил руководитель предприятия.

Пока, по его словам, на данном этапе участки будут обеспечены только водоснабжением без системы канализации.
"Пока данные земельные участки и данные домовладения будут на септиках. Жители будут устанавливать их в частном порядке. Главный вопрос пока по водоснабжению, так как это основной ресурс, без которого, в принципе, невозможно вести сельское и домашнее хозяйство и обеспечивать бытовые нужды", – сообщил он.
