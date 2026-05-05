Участки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца года

2026-05-05T18:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются работы по строительству и подведению сетей водоснабжения к земельным массивам, выделенным участникам СВО. До конца года все земельные участки обеспечат водой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.По его словам, участки были сформированные по сути в поле, где отсутствовали сети, поэтому была необходимость построить подводящие сети. Также уже выполняются работы по строительству разводящих сетей, добавил спикер."То есть по всем улицам там четко нарезаны участки, и мы понимаем, где будут дороги, где проходят сети электроснабжения – соответственно в этих коридорах мы строим свои сети водоснабжения", – рассказал Максим Новик.Он также отметил, что подведение водоснабжения на участки до возведения домов является наиболее удобным и правильным.Пока, по его словам, на данном этапе участки будут обеспечены только водоснабжением без системы канализации."Пока данные земельные участки и данные домовладения будут на септиках. Жители будут устанавливать их в частном порядке. Главный вопрос пока по водоснабжению, так как это основной ресурс, без которого, в принципе, невозможно вести сельское и домашнее хозяйство и обеспечивать бытовые нужды", – сообщил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВ РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семейНа контроле прокуратуры – когда достроят водовод "Николаевка"В Крыму тянут сети водоснабжения к участкам бойцов СВО – что сделано

