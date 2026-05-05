Шесть ракет "Фламинго" и более 1200 боевиков: названы потери ВСУ за сутки

Шесть ракет "Фламинго" и более 1200 боевиков: названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Армия России за эти сутки значительно улучшила тактическое положение, а также заняла более выгодные позиции. Российская система ПВО сбила шесть ракет "Фламинго" РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T13:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Армия России за эти сутки значительно улучшила тактическое положение, а также заняла более выгодные позиции. Российская система ПВО сбила шесть ракет "Фламинго" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение бригадам и полкам ВСУ Сумской и Харьковской областях. Противник потерял здесь свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Поразили живую силу и технику врага в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери ВСУ - свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разгромили формирования бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев лишился на этом направлении свыше 165 солдат, четырех боевых бронированных машин, 17 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований тут превысили 315 военнослужащих, также ВСУ лишились боевых бронированных машин и восьми автомобилей.Войска "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Разгромили живую силу и технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери Киева - до 290 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили противника в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ ликвидированы склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных военных и иностранных наемников в 148 районах.Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Ранее российские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбиты бригады ВСУ и полк БПЛА: армия России ликвидировала 1195 боевиковПолтысячи беспилотников и семь снарядов HIMARS уничтожила ПВО за суткиМассированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

