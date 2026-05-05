Севастопольца задержали за призывы к убийству русских
2026-05-05T09:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала 23-летнего местного жителя за экстремистские комментарии в сети. Студент призывал убивать русских и снимать на камеру. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю обнаружили в одном из публичных чатов комментарии с оскорблениями в адрес русского народа и призывами к истреблению населения России.Личность комментатора сразу установили и при силовой поддержке спецподразделения СОБР "Сокол" Росгвардии задержали его по месту жительства."Удивительным образом утренний визит правоохранителей заставил "интернет-агрессора" поменять свои убеждения, вот только избежать наказания ему не удастся", - подчеркнули правоохранители.Как выяснилось, в феврале текущего года студента уже привлекали к административной ответственности за публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и он заплатил штраф в размере 50 тысяч рублей. Теперь он ответит за свои высказывания в рамках уголовного законодательства со всеми вытекающими последствиями.Сейчас в отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит лишение своды сроком до пяти лет.Ранее 50-летний житель Севастополя получил 5,5 лет колонии за интернет-призывы к террористической деятельности в Крыму. По данным силовиков, комментарии с призывы к разрушению объектов крымской инфраструктуры подсудимый писал с двух аккаунтов в Telegram. Также до пяти лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Керчи за онлайн-призывы к экстремистской деятельности против жителей Кавказа и Средней Азии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя наказали за призывы убивать русскихЯлтинец передавал СБУ данные о военных российских кораблях в СевастополеЖитель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
