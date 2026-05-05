https://crimea.ria.ru/20260505/rossiyskim-yunioram-razreshili-vystupat-s-flagom-i-gimnom-na-turnirakh-mma-1155761527.html
Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах ММА
Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах ММА - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах ММА
Исполком Международной федерации смешанных единоборств ММА (IMМAF) восстановил членства Союза ММА России и допустил российских юниоров к участию в международных РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T16:10
2026-05-05T16:10
2026-05-05T16:10
новости
россия
спорт
мок (международный олимпийский комитет)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137355129_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_0962a5df00aed9288bdab6743310d2ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Исполком Международной федерации смешанных единоборств ММА (IMМAF) восстановил членства Союза ММА России и допустил российских юниоров к участию в международных соревнованиях с национальными флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.По словам министра, это первый шаг к полноценному возвращению российских бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили дзюдоисты и самбисты из РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимномСевастополец выступит на первенстве мира по универсальному боюКогда Запад прекратит бойкот российских спортсменов – мнение
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/11/1137355129_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_adfc00faf87c13bd839c4642105fe42c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, спорт, мок (международный олимпийский комитет)
Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах ММА
Бойцам ММА из России разрешили выступать на молодежных турнирах с флагом и гимном