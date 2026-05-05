Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260505/pri-atake-vsu-na-cheboksary-dva-cheloveka-pogibli-i-bolee-30-raneny-1155762910.html
При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены
При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены - РИА Новости Крым, 05.05.2026
При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены
Двое мирных жителей Чувашии погибли и еще 32 человека, в том числе ребенок, ранены при атаке ВСУ на Чебоксары и регион во вторник. Повреждены 28 многоквартирных РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T16:42
2026-05-05T16:54
атака всу на чебоксары
чувашия
олег николаев
новости
атаки всу
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2910c13d76cae85062e7d20923ec0f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Чувашии погибли и еще 32 человека, в том числе ребенок, ранены при атаке ВСУ на Чебоксары и регион во вторник. Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор республики Олег Николаев.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал ранее Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Позже в СК сообщили, что при налете украинских беспилотников есть погибшие. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь, проинформировал Николаев.Также, по его данным, повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Развернуты три пункта временного размещения. Люди обеспечены питанием, теплом и медикаментами, на местах дежурят медицинские бригады и психологи.Сейчас весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы, начата экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителяМассированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионамиВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы
чувашия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9440055f938ba4449cfdde565150e1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на чебоксары, чувашия, олег николаев, новости, атаки всу, новости сво
При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены

При атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары два человека погибли и 32 ранены - губернатор

16:42 05.05.2026 (обновлено: 16:54 05.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Чувашии погибли и еще 32 человека, в том числе ребенок, ранены при атаке ВСУ на Чебоксары и регион во вторник. Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор республики Олег Николаев.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал ранее Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Позже в СК сообщили, что при налете украинских беспилотников есть погибшие. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение.
"Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок", – сообщил глава региона в своем канале в МАКС.
Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь, проинформировал Николаев.
Также, по его данным, повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Развернуты три пункта временного размещения. Люди обеспечены питанием, теплом и медикаментами, на местах дежурят медицинские бригады и психологи.
"Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям", - заявил губернатор.
Сейчас весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы, начата экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя
Массированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами
ВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы
 
Атака ВСУ на ЧебоксарыЧувашияОлег НиколаевНовостиАтаки ВСУНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Белгород под массированным ударом ВСУ
16:55Мудрая обезьяна атакует: как запрет Китая на санкции США может уничтожить Штаты
16:42При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены
16:37Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ
16:23Беспилотники ВСУ атакуют Сочи
16:20ВТБ: аудитория голосовых сервисов выросла в десятки раз
16:10Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах ММА
15:57Как в Севастополе бесплатно распечатать портрет для "Бессмертного полка"
15:43В Крыму отреставрировали памятник на Братской могиле воинов-танкистов
15:34Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ
15:24Большая Алушта осталась без света
15:10Военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы в Крыму не будет
14:51В Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве
14:36Над Крымом отработала ПВО
14:25Верить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишины
14:16В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города
14:09Восточный Крым остался без света
14:00В Симферополе водитель сбил ребенка на парковке ТЦ - дело ушло в суд
13:46В Севастополе остановили катера и паром
13:39Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня
Лента новостейМолния