При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены

При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Двое мирных жителей Чувашии погибли и еще 32 человека, в том числе ребенок, ранены при атаке ВСУ на Чебоксары и регион во вторник. Повреждены 28 многоквартирных домов.

2026-05-05T16:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Чувашии погибли и еще 32 человека, в том числе ребенок, ранены при атаке ВСУ на Чебоксары и регион во вторник. Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор республики Олег Николаев.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал ранее Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Позже в СК сообщили, что при налете украинских беспилотников есть погибшие. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь, проинформировал Николаев.Также, по его данным, повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Развернуты три пункта временного размещения. Люди обеспечены питанием, теплом и медикаментами, на местах дежурят медицинские бригады и психологи.Сейчас весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы, начата экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителяМассированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионамиВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы

