При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены
Двое мирных жителей Чувашии погибли и еще 32 человека, в том числе ребенок, ранены при атаке ВСУ на Чебоксары и регион во вторник. Повреждены 28 многоквартирных РИА Новости Крым, 05.05.2026
При атаке беспилотников ВСУ на Чебоксары два человека погибли и 32 ранены - губернатор
16:42 05.05.2026 (обновлено: 16:54 05.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Двое мирных жителей Чувашии погибли и еще 32 человека, в том числе ребенок, ранены при атаке ВСУ на Чебоксары и регион во вторник. Повреждены 28 многоквартирных домов, введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор республики Олег Николаев.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал ранее Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Позже в СК сообщили, что при налете украинских беспилотников есть погибшие. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение.
"Сегодня Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок", – сообщил глава региона в своем канале в МАКС.
Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь, проинформировал Николаев.
Также, по его данным, повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях. Развернуты три пункта временного размещения. Люди обеспечены питанием, теплом и медикаментами, на местах дежурят медицинские бригады и психологи.
"Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям", - заявил губернатор.
Сейчас весь социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы, начата экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций.
