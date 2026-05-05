Праздник наступления лета у крымских татар Хыдырлез - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Праздник наступления лета у крымских татар Хыдырлез
Праздник Хыдырлез отмечается многими тюркскими народами и не только ими. Например, в Турции, в провинции Анталья, его отмечали как мусульмане, так и христиане... РИА Новости Крым, 05.05.2026
Праздник наступления лета у крымских татар Хыдырлез

07:43 05.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Праздник Хыдырлез отмечается многими тюркскими народами и не только ими. Например, в Турции, в провинции Анталья, его отмечали как мусульмане, так и христиане. Но особенно он популярен у крымских татар. В этом году Хыдырлез приходится на дату 6 мая.
"Иногда дата может переходить, потому что это же не государственный праздник, его отмечают в ближайший к 6 мая выходной день. Хыдырлез с религией не связан, он уходит корнями глубоко в наши древние календарные обряды. 22 декабря, в самые длинные ночи года, мы отмечаем Йыл Геджеси. Тогда стирается грань между миром живых и миром мертвых, поэтому мы должны это время проводить в добрых делах и в молитвах. Потом осеннее-весеннее равноденствие, это праздник просыпания, весны – Навруз. Дервиза – это праздник урожая. А Хыдерлез – начала лета", – объяснила методист Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Шефика Абдураманова.
Праздник приурочен к появлению первого колоса на посевах. В этимологии слова "хыдырлез" кроются имена двух исламских пророков – Илии (Ильяс) и Аль-Гидра или Хидир (аналог у христиан – святой Георгий).
По преданиям, в этот день Хыдыр и Ильяс как символы земли и воды сходятся вместе, встречаются, обходя землю. Встреча святых прослеживается в орнаментах.
"Их так и изображают абстрактно: коричнево-желтые, зеленые цвета – Хыдыра, а у Ильяса, как покровителя воды – голубые", – рассказала корреспонденту РИА Новости Крым Шефика Абдураманова.
Сотрудник Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия рассказала о том, как в ее семье всегда отмечали этот народный праздник. Во-первых, по ее словам, перед наступлением Хыдырлеза надо тщательно убрать дом и двор.
"С утра надо посетить могилы предков. На Хыдырлез мы красили яйца, как христиане на Пасху, обычно луковой шелухой. И на кладбище обязательно мы оставляли кусочки хлеба и яиц для птиц, потому что они – посредники между миром живых и тех, кто ушел на небо", – говорит сотрудник музея.
Затем начинается веселье и народные гулянья, девушки качаются на качелях, увитых цветами, проходят конные состязания, люди обмениваются шуточными песнями и частушками, и обязательно – национальная борьба на поясах куреш. В Хыдырлез парни присматриваются к девушкам и наоборот.
С горок катают круглый хлебец – калакай. Смотрят, какой стороной упадет, и гадают по нему на урожайный или неурожайный год.
"Это очень безмятежный праздник. А к вечеру прыгают через костер. Когда костер только разгорается, через него прыгают детишки. Потом, когда он набирает силу – юноши. А когда он уже начнет догорать – люди преклонного возраста. Костер здесь выступает символом жизни, ее временных отрезков", – объяснила эксперт.
Завершают праздник национальным круговым танцем Хоран, который является приметой доисламского периода истории тюркских народов. Подобные танцы с аналогичными названиями есть у греков, болгар, румын, евреев, грузин и других народов.
"Хоран схож по ритмике с "Болеро" Равеля: начало очень медленное, величественное, потом музыка и темп танца становятся все быстрее, люди присоединяются к хороводу. Этот танец, который объединяет всех – и мужчин, и женщин, людей всех сословий, все в одном кругу", – сказала музейный работник.
Рисунок танца два шага вперед, один шаг назад, и обязательно круговое движение против часовой стрелки.
"Это суфистская культура, своеобразная философия Востока: чем время дальше, тем мы моложе. При этом в танце происходит программирование на вечную жизнь", – объяснила Шефика Абдураманова.
