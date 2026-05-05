Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали

Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали - РИА Новости Крым, 05.05.2026

В Ленинградской области локализовали возгорание в промзоне в Кириши, которое вспыхнуло после удара украинских беспилотников. Об этом в МАКС сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T08:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Ленинградской области локализовали возгорание в промзоне в Кириши, которое вспыхнуло после удара украинских беспилотников. Об этом в МАКС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Утром во вторник стало известно, что при ночной атаке украинских беспилотников по Ленинградской области в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.Жертв в следствии атаки нет, уточнил губернатор. По его информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА.Также утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 18 регионов страны. В течение ночи было уничтожено 289 вражеских беспилотников.Кроме того, сообщалось, что в Ростовской области боевики били по жилым домам – в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали. В Чебоксарах при ударах ВСУ ранены три человека."Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству произведенного топлива, градообразующее предприятие города Кириши.

