Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали
В Ленинградской области локализовали возгорание в промзоне в Кириши, которое вспыхнуло после удара украинских беспилотников. Об этом в МАКС сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T08:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Ленинградской области локализовали возгорание в промзоне в Кириши, которое вспыхнуло после удара украинских беспилотников. Об этом в МАКС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Утром во вторник стало известно, что при ночной атаке украинских беспилотников по Ленинградской области в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.Жертв в следствии атаки нет, уточнил губернатор. По его информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА.Также утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 18 регионов страны. В течение ночи было уничтожено 289 вражеских беспилотников.Кроме того, сообщалось, что в Ростовской области боевики били по жилым домам – в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали. В Чебоксарах при ударах ВСУ ранены три человека."Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству произведенного топлива, градообразующее предприятие города Кириши.
ленинградская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, александр дрозденко, новости
08:29 05.05.2026 (обновлено: 08:30 05.05.2026)