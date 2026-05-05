Рейтинг@Mail.ru
Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260505/pozhar-v-promzone-leningradskoy-oblasti-lokalizovali-1155742971.html
Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали
Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали
В Ленинградской области локализовали возгорание в промзоне в Кириши, которое вспыхнуло после удара украинских беспилотников. Об этом в МАКС сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T08:29
2026-05-05T08:30
ленинградская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
александр дрозденко
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_c495920a9ea34dd1895b0cc66fcb27be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Ленинградской области локализовали возгорание в промзоне в Кириши, которое вспыхнуло после удара украинских беспилотников. Об этом в МАКС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Утром во вторник стало известно, что при ночной атаке украинских беспилотников по Ленинградской области в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.Жертв в следствии атаки нет, уточнил губернатор. По его информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА.Также утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 18 регионов страны. В течение ночи было уничтожено 289 вражеских беспилотников.Кроме того, сообщалось, что в Ростовской области боевики били по жилым домам – в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали. В Чебоксарах при ударах ВСУ ранены три человека."Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству произведенного топлива, градообразующее предприятие города Кириши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на ЧебоксарыВ Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенокВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходные
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f3eacb405c62e074975551874c2003a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, александр дрозденко, новости
Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали

В Ленинградской области локализован пожар в промзоне после удара ВСУ

08:29 05.05.2026 (обновлено: 08:30 05.05.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Ленинградской области локализовали возгорание в промзоне в Кириши, которое вспыхнуло после удара украинских беспилотников. Об этом в МАКС сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Утром во вторник стало известно, что при ночной атаке украинских беспилотников по Ленинградской области в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.

"Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника было нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ", – отметил Дрозденко.

Жертв в следствии атаки нет, уточнил губернатор. По его информации, за ночь в Ленинградской области было сбито 29 БПЛА.
Также утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 18 регионов страны. В течение ночи было уничтожено 289 вражеских беспилотников.
Кроме того, сообщалось, что в Ростовской области боевики били по жилым домам – в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали. В Чебоксарах при ударах ВСУ ранены три человека.
"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – крупнейший нефтеперегонный завод России по количеству произведенного топлива, градообразующее предприятие города Кириши.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары
В Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок
ВСУ убили двоих жителей Херсонской области в выходные
 
Ленинградская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожарАлександр ДрозденкоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:36Экзамен на права: что меняется в России
08:29Пожар в промзоне Ленинградской области локализовали
08:03Оставляют в загончике: что для Европы значит вывод американского контингента – мнение
07:43Праздник наступления лета у крымских татар Хыдырлез
07:27Массированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами
07:22До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары
07:10Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропорта
06:49Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации
06:23В Ленинградской области после атаки ВСУ горит промышленная зона
06:08ВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы
05:58Атака ВСУ на Чебоксары – что известно
00:01Снова дожди: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
22:42В Крыму объявили высокую пожарную опасность
22:30Шторм в Крыму и угрозы Зеленского ударить по Параду Победы: главное за день
22:07Пока получается цугцванг: чем обернется операция США по прорыву Ормуза – мнение
21:52Зеленский объявил режим тишины
21:37С соблюдением традиций и мер безопасности: как в Крыму отметят Хыдырлез
21:22Аналога в России нет: в Крыму создадут портал для взаимодействия граждан с чиновниками
21:07В Севастополе подешевели гречка и курятина
Лента новостейМолния