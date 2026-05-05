Рейтинг@Mail.ru
Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260505/povyshenie-shtrafov-s-1-maya-chto-otvetili-v-gai-1155762669.html
Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ
Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ
Госавтоинспекция РФ опровергла распространяемую в интернете информацию о якобы ужесточении штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения. Об этом... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T16:37
2026-05-05T16:37
новости
гаи
пдд (правила дорожного движения)
дорожное движение
транспорт
штрафы
фейк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437265_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e008d3b45ed4dc59c2d46efd25459ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Госавтоинспекция РФ опровергла распространяемую в интернете информацию о якобы ужесточении штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГАИ России.Отмечается, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, а информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому штрафовать за управление транспортом без полиса ОСАГО будут только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги Крыма: где установят дополнительные комплексы фиксацииНа дорогах Крыма установят еще 25 комплексов видеофиксации В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab2ebb4c50bddd016c0a97af5b7eed67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, гаи, пдд (правила дорожного движения), дорожное движение, транспорт, штрафы, фейк
Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ

Информация о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 мая является фейком – ГАИ

16:37 05.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Госавтоинспекция РФ опровергла распространяемую в интернете информацию о якобы ужесточении штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГАИ России.
"Госавтоинспекция предупреждает граждан о распространении недостоверной информации. В сети интернет и социальных сетях распространяется информация о том, что якобы с мая текущего года усиливается ответственность в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством, а информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому штрафовать за управление транспортом без полиса ОСАГО будут только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги Крыма: где установят дополнительные комплексы фиксации
На дорогах Крыма установят еще 25 комплексов видеофиксации
В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
 
НовостиГАИПДД (Правила дорожного движения)Дорожное движениеТранспортШтрафыФейк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Белгород под массированным ударом ВСУ
16:55Мудрая обезьяна атакует: как запрет Китая на санкции США может уничтожить Штаты
16:42При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 ранены
16:37Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ
16:23Беспилотники ВСУ атакуют Сочи
16:20ВТБ: аудитория голосовых сервисов выросла в десятки раз
16:10Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном на турнирах ММА
15:57Как в Севастополе бесплатно распечатать портрет для "Бессмертного полка"
15:43В Крыму отреставрировали памятник на Братской могиле воинов-танкистов
15:34Жителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФ
15:24Большая Алушта осталась без света
15:10Военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы в Крыму не будет
14:51В Крым привезут частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве
14:36Над Крымом отработала ПВО
14:25Верить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишины
14:16В Севастополе перезахоронили останки 143 защитников города
14:09Восточный Крым остался без света
14:00В Симферополе водитель сбил ребенка на парковке ТЦ - дело ушло в суд
13:46В Севастополе остановили катера и паром
13:39Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня
Лента новостейМолния