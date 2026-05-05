Погода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава Минсельхоза

Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T11:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.При этом есть не только отрицательные, но и положительные моменты. К ним, по словам министра, можно отнести, например, то, что все весенние похолодания происходили не резко, а постепенно. К тому же, некоторые культуры "проскочили" мимо морозов.Что касается зерновых, то влаги на полях этой весной было колоссальное количество, что для Крыма редкость, так что растения пошли в рост."Мы по факту фиксируем достаточно мощный рост растений... Сейчас уже масса зеленая стоит в достаточно большом объеме. Потенциал очень высок", – сказал Кратюк.С другой стороны, из-за обилия влаги аграрии не смогли вовремя выйти в поля, чтобы произвести гербицидную обработку посевов для защиты от сорняков, а теперь делать это уже поздно, добавил Кратюк. К тому же, влага в плотной зеленой массе растений – "это уникальные условия для развития всех заболеваний, грибков и прочего", добавил он."У нас сейчас все посевы находятся в серьезном, в развитом состоянии, достаточно высокие. Но мы не можем работать в поле: влага не позволяет. Ночами температура в степи опускается близко к 0, к 2, к 5. То есть такие температуры совсем не радующие", – сказал Кратюк.Спасти ситуацию, по его мнению, может крымская погода, то есть быстрая смена холода на тепло.Из-за сложившихся обстоятельств аграриям предстоит больше потрудиться во время уборочной кампании, отметил он. Однако и урожай обещает быть хорошим. "Теперь нужно подготовиться к активной уборке, потому что масса серьезная стоит, и ее придется обработать в серьезной толще. И когда будем проводить уборку, главное – отбить как можно больше сорняка, который победить гербицидами в нужное время на некоторых посевах не смогли... У нас, слава богу, сейчас комбайны отечественные позволяют очень точно настроить это все, и зерно будет высокого класса чистоты", – заключил Кратюк.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что в ряде районов Крыма в последние две недели фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозки в Крыму: где ударил морозРекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи31 миллион бутылок в год: как развивается виноделие в Севастополе

