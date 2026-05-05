Погода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава Минсельхоза
2026-05-05T11:42
Урожаю озимых в Крыму после весенних заморозков поможет резкое потепление – Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым
. Весна в Крыму в этом году дала полям под зерновыми на удивление много влаги, но очень мало плюсовых температур. И теперь аграриям для сохранения урожая необходимо резкое переключение температур на летнее тепло. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
"Реально холодная весна... Минусовые температуры в апреле. И вот май месяц, и -4. И к этому надо относиться, к сожалению, как к данности. Мы можем только фиксировать", – сказал Кратюк.
При этом есть не только отрицательные, но и положительные моменты. К ним, по словам министра, можно отнести, например, то, что все весенние похолодания происходили не резко, а постепенно. К тому же, некоторые культуры "проскочили" мимо морозов.
"По персику, косточковой культуре типа нектарина – они отцвели, и потом уже в завязи попали в холода. А завязь все-таки совершенно по-другому реагирует на мороз, потому что цветок самый нежный орган у растения, и он страдает больше... По виноградникам – холодная весна не дала им стартануть, и большого количества зеленой массы, листьев, не было снаружи у лозы, так что они не пострадали", – сказал Кратюк.
Что касается зерновых, то влаги на полях этой весной было колоссальное количество, что для Крыма редкость, так что растения пошли в рост.
"Мы по факту фиксируем достаточно мощный рост растений... Сейчас уже масса зеленая стоит в достаточно большом объеме. Потенциал очень высок", – сказал Кратюк.
С другой стороны, из-за обилия влаги аграрии не смогли вовремя выйти в поля, чтобы произвести гербицидную обработку посевов для защиты от сорняков, а теперь делать это уже поздно, добавил Кратюк. К тому же, влага в плотной зеленой массе растений – "это уникальные условия для развития всех заболеваний, грибков и прочего", добавил он.
"У нас сейчас все посевы находятся в серьезном, в развитом состоянии, достаточно высокие. Но мы не можем работать в поле: влага не позволяет. Ночами температура в степи опускается близко к 0, к 2, к 5. То есть такие температуры совсем не радующие", – сказал Кратюк.
Спасти ситуацию, по его мнению, может крымская погода, то есть быстрая смена холода на тепло.
"Нас в этом случае спасет действительно крымская смена погоды. Как щелчок, резкое переключение температуры, прям на жару. То есть нам сейчас нужен суховей – немножко продуть, чтобы лишняя влага с растения сошла... Нужны хорошие "плюсы", чтобы подсушить лист", – пояснил Кратюк.
Из-за сложившихся обстоятельств аграриям предстоит больше потрудиться во время уборочной кампании, отметил он. Однако и урожай обещает быть хорошим.
"Теперь нужно подготовиться к активной уборке, потому что масса серьезная стоит, и ее придется обработать в серьезной толще. И когда будем проводить уборку, главное – отбить как можно больше сорняка, который победить гербицидами в нужное время на некоторых посевах не смогли... У нас, слава богу, сейчас комбайны отечественные позволяют очень точно настроить это все, и зерно будет высокого класса чистоты", – заключил Кратюк.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал
, что в ряде районов Крыма в последние две недели фиксировались заморозки, однако существенного ущерба будущему урожаю морозы не нанесли.
