Поедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры

Туристы не спешат отменять запланированные поездки в Туапсе после сообщений о разливе нефтепродуктов в регионе. Спрос на некоторые направления упал, но это...

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Туристы не спешат отменять запланированные поездки в Туапсе после сообщений о разливе нефтепродуктов в регионе. Спрос на некоторые направления упал, но это временно. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на экспертов отрасли.Серия атак украинских беспилотников на Туапсе произошла в апреле, был атакован нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Это привело к пожарам и разливу нефтепродуктов. Как сообщил в понедельник глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко, пляж Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к началу курортного сезона 1 июня. По данным РСТ, на начало апреля 2026 года прирост бронирований по Туапсе на летние месяцы достигал 25% по сравнению с прошлым годом. Спустя месяц Туапсе показывает спад спроса на 43%.Бронирование курортных поселков в Туапсинском районе, например, Джубги, снизилось на 17%, Лермонтово – на 54%, Новомихайловского – на 35%. Возможно, идет перераспределение по региону, так как остальные курорты бронируются с хорошим плюсом, отмечают эксперты.По словом специалистов, многие туристы готовы ждать, понимая, что по тем же деньгам они вряд ли сейчас могут что-то приобрести, так как покупали отдых в рамках раннего бронирования или по акциям."Персонал отелей практически ежечасно контролирует пляж и качество воды – все спокойно, мазута нет, он туда не дошел, так как курортные поселки удалены от порта на десятки километров", – отметили в публикации.Всего протяженность береговой линии Туапсинского района превышает 100 километров. Район расположен на черноморском побережье Краснодарского края, между Геленджиком на северо-западе и Сочи на юго-востоке, напомнили представители туриндустрии.В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожар ликвидировали.3 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам.

