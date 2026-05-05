Поедут ли туристы на отдых в Туапсе – туроператоры
Туристы не спешат отменять запланированные поездки в Туапсе после сообщений о разливе нефтепродуктов в регионе. Спрос на некоторые направления упал, но это... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T11:33
туапсе
краснодарский край
туризм
российский союз туриндустрии
новости
Россияне не делают массовых отказов от отдыха в Туапсе – многие ждут начала сезона
11:25 05.05.2026 (обновлено: 11:33 05.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Туристы не спешат отменять запланированные поездки в Туапсе после сообщений о разливе нефтепродуктов в регионе. Спрос на некоторые направления упал, но это временно. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на экспертов отрасли.
Серия атак украинских беспилотников на Туапсе произошла в апреле, был атакован нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Это привело к пожарам и разливу нефтепродуктов. Как сообщил в понедельник глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко, пляж Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к началу курортного сезона 1 июня.
"Первая острая реакция туристов на сообщения о разливе мазута в Туапсе сменилась более взвешенным отношением к ситуации. Поток аннуляций заметно снизился. Все, кто хотел отказаться от отдыха, могли это сделать без штрафов, многие переориентировались на другие направления – чаще всего это были Абхазия, Анапа, Подмосковье", – сказано в сообщении.
По данным РСТ, на начало апреля 2026 года прирост бронирований по Туапсе на летние месяцы достигал 25% по сравнению с прошлым годом. Спустя месяц Туапсе показывает спад спроса на 43%.
Бронирование курортных поселков в Туапсинском районе, например, Джубги, снизилось на 17%, Лермонтово – на 54%, Новомихайловского – на 35%. Возможно, идет перераспределение по региону, так как остальные курорты бронируются с хорошим плюсом, отмечают эксперты.
По словом специалистов, многие туристы готовы ждать, понимая, что по тем же деньгам они вряд ли сейчас могут что-то приобрести, так как покупали отдых в рамках раннего бронирования или по акциям.
"Персонал отелей практически ежечасно контролирует пляж и качество воды – все спокойно, мазута нет, он туда не дошел, так как курортные поселки удалены от порта на десятки километров", – отметили в публикации.
Всего протяженность береговой линии Туапсинского района превышает 100 километров. Район расположен на черноморском побережье Краснодарского края, между Геленджиком на северо-западе и Сочи на юго-востоке, напомнили представители туриндустрии.
"Туапсе – прежде всего порт, промышленный город, хотя пляж здесь есть. Туапсе часто рассматривают как промежуточный пункт для туристов, которые направляются на курорты Туапсинского района – Небуг, Ольгинка, Шепси, Бжид или в Лазаревский район Сочи", – добавили в публикации.
В ночь на пятницу, 1 мая, ВСУ в очередной раз был атаковали
Туапсе, удар вновь пришелся по морскому терминалу. На территории произошло возгорание. Обошлось без жертв и пострадавших. Накануне пожар ликвидировали
.
3 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют
гигиеническим нормам.
