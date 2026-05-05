Перемирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Объявление Владимиром Зеленским "режима тишины" с 6 мая в ответ на предложение России о перемирии на День Победы объясняется стремлением главы киевского режима... РИА Новости Крым, 05.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Объявление Владимиром Зеленским "режима тишины" с 6 мая в ответ на предложение России о перемирии на День Победы объясняется стремлением главы киевского режима выиграть время для поставок вооружений формированиям ВСУ на линии фронта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит решим тишины, начиная с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая.Как отметил Анпилогов, положение ВСУ на фронте на данный момент крайне шаткое. Единственный фактор, который еще сдерживает украинскую оборону от полного развала – обилие дронов, которые сейчас поставляются в основном с европейских заводов.В то же время украинская логистика была во многом разрушена и расстроена, и партии поступающих на Украину европейских беспилотников перехватываются и уничтожаются ударами ВС РФ, указал эксперт. Это приводит к тому, что в поставках вооружений, в первую очередь БПЛА, украинским формированиям на линию фронта начались перебои."Позицию Зеленского по "режиму тишины" я могу объяснить только попыткой поправить собственную военную логистику, которая была серьезно нарушена нашими ударами", – сказал Анпилогов.Главе киевского режима по-прежнему не нужен стабильный мир и долгосрочное урегулирование, но очень нужна временная пауза в боевых действиях.Перемирие на День Победы29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы.30 апреля Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии, но спустя сутки реакции от Украины на возможное предложение не последовало.В Кремле тогда заявили, что Москва не нуждается в ответе Киева, поскольку это решение российского лидера, и оно будет реализовываться.4 мая Зеленский пригрозил атаковать парад Победы в Москве.Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Как отмечено в заявлении, Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая. Также в Минобороны РФ предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.

