Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву

Активизировать конфликт на Украине против России стремятся три страны Европы, которые руками главы киевского режима Владимира Зеленского могут использовать в... РИА Новости Крым, 05.05.2026

Активизировать конфликт на Украине против России стремятся Британия, Германия и Франция – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Активизировать конфликт на Украине против России стремятся три страны Европы, которые руками главы киевского режима Владимира Зеленского могут использовать в своих целях объявленное РФ перемирие для эскалации. Такой сценарий устраивает и сформировавшуюся за четыре года СВО "элиту" Украины, которая паразитирует на крови своих граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, сегодня уже все понимают, что без западных вооружений и денег Киев не продержится и двух дней, но подпитка Украины крайне важна для ее "элиты".Этим объясняется, в частности, большое количество новых украинских миллионеров, которых сегодня воочию наблюдает у себя Европа, заметил он."Что создает сложную атмосферу для жителей Европы, у которых забирают деньги, а им жить все хуже, потому что социальные выплаты прекращаются. А в это время на самых дорогих машинах с украинскими номерами разъезжают так называемые беженцы. Мы видим все это в пабликах", – добавил политолог.На этом фоне власти ряда стран Европы изо всех сил пытаются убедить простых европейцев в том, что воевать с Россией необходимо, а значит, надо продолжать поддерживать Украину, сказал Колесниченко.Население центральной и восточной Европы долгое время воспитывалось в рамках роскоши за чужой счет в так называемом пацифистском настроении, поэтому в ближайшие 5-6 лет крайне трудно, если не невозможно, переориентировать его на штыки, делает вывод Колесниченко.Хотя преступные элиты в Европе и на Украине не оставляют таких попыток. Кроме того, есть ведь и другие европейцы, добавил он."Часть северной Европы – там милитаристский угар был, потому что там не было денацификации. Вот почему для них так важно в ближайшие 2-3 года и дальше заставить воевать Украину. Они пытаются раскачать лодку и желание воевать против России и обвинить ее во всем этом", – подчеркнул Колесниченко.Это полностью соответствует целям Зеленского и его клики, для которых остановка боевых действий и даже медленное угасание конфликтности на линии боестолкновения ведет к потере власти и потока денег.В случае провокаций ВСУ на 9 мая ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по КиевуИменно с целью эскалации Зеленский объявил на Украине и режим тишины, начиная с нуля часов в ночь с 5 на 6 мая, добавил Колесниченко.При этом поведение Киева к сегодняшнему дню уже откровенно раздражает Белый дом, и не случайно президент США Дональд Трамп в очередном интервью назвал Зеленского хитрецом."Он сказал, что Украина теряет территорию, Штаты хотят мирного урегулирования, а Зеленский – хитрый человек, потому что Киев по-прежнему ведет боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО", – отметил политолог.Однако, учитывая недавнее продолжение скандала с "пленками Миндича", в спецслужбах США все ближе подходят к тому, что лично Зеленский и его жена принимали самое непосредственное участие в разворовывании денег, которые шли на войну против России, добавил Колесниченко.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский объявил "режим тишины" с 6 мая в ответ на предложение России о перемирии на День Победы ради того, чтобы выиграть побольше времени для поставок вооружений формированиям ВСУ на линии фронта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС объявил о создании "дронового альянса" с УкраинойВерить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишиныЧто стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение

