Отряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в Крыму - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Отряд "дяди Володи" – данные ФСБ о расстреле подпольщиков в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстреле тридцати девяти членов симферопольской подпольной группы Абдуллы Дагджи – "Дяди Володи", в том числе самого руководителя группы... РИА Новости Крым, 05.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. ФСБ рассекретила документы о расстреле тридцати девяти членов симферопольской подпольной группы Абдуллы Дагджи – "Дяди Володи", в том числе самого руководителя группы. Рассекреченные данные из Центрального архива ФСБ России в преддверии Дня Победы представили в Управлении ведомства по Крыму и Севастополю в рамках проекта "Без срока давности".
В соответствии с релизом речь, в частности, идет о показаниях члена отряда А.И. Измайлова и показаниях других свидетелей об аресте подпольщиков, в том числе самого руководителя группы, его сестры Эдие Дагджи, матери Зеры Дагджи, Айше и Меудет Тархан, Мустафы Саранаева и его супруги, Хатидже Чапчахджи, Хайруллы Измайлова, Аджире Аблямитова и других верных защитников крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
"Подпольная группа была арестована румынской контрразведкой, работавшей на нацистов, по наводке Енгалычевой Кильмене и после предательства своих же товарищей – членов подпольной организации – Мартыновой Зоей. Именно последняя, испугавшись за свою жизнь, сообщила гестаповцам имена и фамилии большинства членов организации, указала адреса их проживания и даже приняла участие в их арестах, рассчитывая на скорую отправку в Германию", – следует из документов.
В итоге почти сорок героев-патриотов и руководитель подпольной организации с членами своей семьи были расстреляны. Остальных спасли разведчики южного соединения партизанского движения Крыма, руководимого Виктором Коганом и Сеит-Мемет Умеровым. Вместе с партизанами они смогли продолжить борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, указали в ведомстве.
"Рассекреченные архивные материалы дополняют ранее известные эпизоды периода оккупации крымского полуострова, а также содержат показания множества свидетелей о высокой результативности группы "Дяди Володи", сумевшего сплотить вокруг себя большое количество настоящих патриотов своего Отечества различных национальностей", - сказано в релизе.
Абдулла Сейдаметович Дагъджи - родился в 1900 году , в селе Корбек Ялтинского уезда Таврической губернии. Руководитель подпольной организации в Симферополе. Известен под псевдонимом "дядя Володя". Окончил партийную школу. В 1932 году был избран секретарем парткома Балаклавского района. После работал председателем исполкома Ялтинского района.
С приближением нацистских войск к Крыму занимался эвакуацией населения района и развитием подпольной сети. Незадолго до приближения немцев к Симферополю вместе с семьей перебрался в деревню Стиля. Оттуда отправился в Севастополь, чтобы присоединиться к отступающим частям Красной армии, однако попал в окружение и ушел с товарищами в горы, присоединившись к отряду партизан под командованием бывшего начальника отдела милиции Бахчисарая Сеитхалиля Меметова.
В сентябре 1942 года командование северного соединения партизан направило Абдуллу Дагъджи с группой из десяти человек, включая его сестру Зеру, в Симферополь для создания подпольной организации, которая впоследствии стала одной из самых крупных на полуострове. Ее члены устраивали диверсии на железных дорогах и военных объектах оккупантов, снабжали партизан, добывали разведданные. К подпольной работе удалось привлечь работников госпиталя, театра, ряда предприятий, добровольческих подразделений, полиции и Татарского комитета города Ялты.
Организация была раскрыта после ареста СД одного из подпольщиков. Руководителя и его соратников арестовали. 26 июня 1943 года Абдулла Дагъджи был расстрелян нацистами. Часть других участников организации повесили, часть скончалась во время пыток, а часть расстреляли в концлагере совхоза "Красный".
