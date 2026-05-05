Оставляют в загончике: что для Европы значит вывод американского контингента – мнение
С выводом военного контингента США из Европы ее проблемы будут множиться – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Вывод из Германии даже одной бригады армии Соединенных Штатов сократит американский контингент в Европе до показателей уровня 2020-2021 годов, и проблемы безопасности европейских государств будут расти. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявлял о намерении сократить более чем на 5 000 человек численность американских военных в ФРГ.
"Ситуация сильно отличается от происходившего на первом сроке Трампа. Тогда его администрация планировала передислоцировать военные части из Германии в более дружелюбную Польшу, где у власти находились консерваторы из партии "Право и справедливость", – пишет Дудаков в своем Telegram-канале.
Однако теперь у лидера Америки союзников в Европе почти не осталось, и, скорее всего, высвобождаемые военные ресурсы после вывода он направит на другие более приоритетные для США направления.
"В частности, в Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. И на Ближний Восток. Европейцев же Трамп оставляет в своем загончике разбираться с собственными проблемами безопасности, которые явно будут только множиться", – считает политолог.
По его словам, сейчас наземные установки для запуска крылатых ракет Tomahawk для США гораздо нужнее на Ближнем Востоке, как и комплексы HIMARS, и первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle, которые обещали отправить Германии, но теперь не сделают этого.
"Белый дом грозится продолжить сокращение контингентов в Европе. Но сделать это будет возможно лишь в следующем 2027 году, если удастся на уровне военного бюджета США снять все ограничения на минимальный размер численности американских войск в Европе", – подытожил эксперт.
