Оставляют в загончике: что для Европы значит вывод американского контингента – мнение

2026-05-05T08:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Вывод из Германии даже одной бригады армии Соединенных Штатов сократит американский контингент в Европе до показателей уровня 2020-2021 годов, и проблемы безопасности европейских государств будут расти. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее стало известно, что США пересмотрят решение о размещении американского дальнобойного оружия в Германии. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявлял о намерении сократить более чем на 5 000 человек численность американских военных в ФРГ.Однако теперь у лидера Америки союзников в Европе почти не осталось, и, скорее всего, высвобождаемые военные ресурсы после вывода он направит на другие более приоритетные для США направления.По его словам, сейчас наземные установки для запуска крылатых ракет Tomahawk для США гораздо нужнее на Ближнем Востоке, как и комплексы HIMARS, и первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle, которые обещали отправить Германии, но теперь не сделают этого.

