Новая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирным - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Новая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирным
81-летняя пенсионерка получила ранения в результате новой серии атак на Энергодар. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 05.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 81-летняя пенсионерка получила ранения в результате новой серии атак на Энергодар. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Также, по его словам, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Сейчас высокая дроновая активность сохраняется.Киев ранее во вторник уже атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Как сообщал мэр города Максим Пухов, в результате зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При атаке ВСУ на Чебоксары два человека погибли и более 30 раненыБьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителяВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы
17:52 05.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 81-летняя пенсионерка получила ранения в результате новой серии атак на Энергодар. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Пострадала женщина 1945 года рождения, которая получила ранение при атаке в районе многоквартирного дома", – написал Балицкий в своем канале в МАКС.

Также, по его словам, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Сейчас высокая дроновая активность сохраняется.
Киев ранее во вторник уже атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Как сообщал мэр города Максим Пухов, в результате зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации.
