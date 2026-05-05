Нечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
Нечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
2026-05-05T11:48
2026-05-05T13:34
11:48 05.05.2026 (обновлено: 13:34 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство выданных ранее на Украине справок об инвалидности, которые дают мужчинам право на отсрочку от военной службы либо освобождают от мобилизации, необходимо аннулировать. С таким предложением выступил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.
"Нам нужно полностью аннулировать все без исключения справки об инвалидности. Единственное исключение сделать для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность. Потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок куплены", - цитируют нардепа украинские СМИ.
По мнению Нагорняка, необходимо пойти по пути "экономического бронирования", то есть предусмотреть возможность официально платить государству за отсрочку от службы в ВСУ.
Те украинцы, кто заплатит "в белую", смогут свободно передвигаться по Украине и выезжать за границу, добавил он.
Заработанные таким образом деньги можно потратить на выплаты добровольцам, считает политик. Депутат ВРУ также констатировал, что нынешняя принудительная мобилизация не приносит ожидаемых результатов, и бригады ВСУ продолжают оставаться недоукомплектованными.
Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее оценивал в 2 миллиарда евро оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации на Украине. Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждал, что украинские мужчины платят военкомам на месте до 8 тысяч долларов, чтобы откупиться от мобилизации. При этом тем, кто уже попал в ТЦК, откупаться приходиться за гораздо большую сумму – порядка 15 тысяч долларов.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
