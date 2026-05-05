Нечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
2026-05-05T11:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство выданных ранее на Украине справок об инвалидности, которые дают мужчинам право на отсрочку от военной службы либо освобождают от мобилизации, необходимо аннулировать. С таким предложением выступил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.По мнению Нагорняка, необходимо пойти по пути "экономического бронирования", то есть предусмотреть возможность официально платить государству за отсрочку от службы в ВСУ.Те украинцы, кто заплатит "в белую", смогут свободно передвигаться по Украине и выезжать за границу, добавил он.Заработанные таким образом деньги можно потратить на выплаты добровольцам, считает политик. Депутат ВРУ также констатировал, что нынешняя принудительная мобилизация не приносит ожидаемых результатов, и бригады ВСУ продолжают оставаться недоукомплектованными.Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее оценивал в 2 миллиарда евро оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации на Украине. Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждал, что украинские мужчины платят военкомам на месте до 8 тысяч долларов, чтобы откупиться от мобилизации. При этом тем, кто уже попал в ТЦК, откупаться приходиться за гораздо большую сумму – порядка 15 тысяч долларов.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
На Украине предложили аннулировать все выданные ранее справки об инвалидности
11:48 05.05.2026 (обновлено: 13:34 05.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство выданных ранее на Украине справок об инвалидности, которые дают мужчинам право на отсрочку от военной службы либо освобождают от мобилизации, необходимо аннулировать. С таким предложением выступил депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.
"Нам нужно полностью аннулировать все без исключения справки об инвалидности. Единственное исключение сделать для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность. Потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок куплены", - цитируют нардепа украинские СМИ.
По мнению Нагорняка, необходимо пойти по пути "экономического бронирования", то есть предусмотреть возможность официально платить государству за отсрочку от службы в ВСУ.
Те украинцы, кто заплатит "в белую", смогут свободно передвигаться по Украине и выезжать за границу, добавил он.
Заработанные таким образом деньги можно потратить на выплаты добровольцам, считает политик. Депутат ВРУ также констатировал, что нынешняя принудительная мобилизация не приносит ожидаемых результатов, и бригады ВСУ продолжают оставаться недоукомплектованными.
Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее оценивал
в 2 миллиарда евро оборот от теневого рынка уклонения от мобилизации на Украине. Депутат Рады Алексей Гончаренко* утверждал, что украинские мужчины платят военкомам на месте до 8 тысяч долларов, чтобы откупиться от мобилизации. При этом тем, кто уже попал в ТЦК, откупаться приходиться за гораздо большую сумму – порядка 15 тысяч долларов.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
