На Севере Крыма загорелись постройки в частном доме

Пожар на площади в 25 "квадратов" произошел на территории частного домовладения в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления... РИА Новости Крым, 05.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Пожар на площади в 25 "квадратов" произошел на территории частного домовладения в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.Пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причину возгорания установят эксперты. К ликвидации возгорания привлекали шесть человек и одну единица техники.В Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек, в подавляющем большинстве причиной было неосторожное обращение с огнем, сообщал ранее замначальника республиканского главка МЧС России – руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Игорь Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей и мать погибли на пожаре в Свердловской областиШалость с огнем: в Крыму на пожаре спасли двух детейПод Бахчисараем потушили лесной пожар на площади 2 гектара

