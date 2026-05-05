https://crimea.ria.ru/20260505/my-predlagaem-tekhnologiyu-v-kfu-ochischayut-vodu-bez-khimii-i-doraschivayut-rakov-1155757821.html

Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков

Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков

Сначала крымские ученые нашли новый способ биологический очистки замкнутых водоемов. Затем решили доращивать узкопалых речных раков специальным образом – в... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T19:10

2026-05-05T19:10

2026-05-05T19:10

эксклюзивы риа новости крым

кфу (крымский федеральный университет)

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/04/1155727715_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_ff11e5020cb5eb39b91392f14a69da01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Сначала крымские ученые нашли новый способ биологический очистки замкнутых водоемов. Затем решили доращивать узкопалых речных раков специальным образом – в ячейках, которые не позволяют членистоногим промышлять каннибализмом. Сейчас трудятся над разработкой сбалансированного комбикорма для раков. А в перспективе планируют замкнуть цикл: получать своих рачат, кормить и содержать их "по науке" и взращивать до деликатесов внушительных размеров. Но технологией уже готовы делиться, говорит завкафедрой зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Подопригора, встречая корреспондентов РИА Новости Крым в лаборатории аквакультуры.Это не грунт, а носитель бактерий"Гордость нашей лаборатории – эта установка, с помощью которой мы оптимизируем биологические фильтры, пытаемся сделать их лучше. Мы разработали технологию биологической очистки декоративных водоемов, которая позволяет воду годами держать прозрачной, и она там не цветет и все это без всякой "химии", – рассказывает завкафедрой.Среди множества аквариумов, в которых живут рыбки гуппи, сомики, креветки, раки разных видов и растения, обращает на себя тот, что заполнен коричневым грунтом, но собеседник уточняет: "это не грунт, это – гранулы, носитель бактерий, биофильтр".Все емкости с подводной живностью, соединены между собой хитроумной системой трубок. Насос перегоняет воду из одной зоны в другую, принося одни вещества и забирая с собой другие. Так водоеме достигается биологическое равновесие. В процессе очистки значительно подавляется развитие вредных микроорганизмов. Если такая система находится в декоративных водоемах, то без вмешательства человека она сможет функционировать годами, сохраняя воду прозрачной и чистой, уверяет ученый."Это УВЗ (установка с замкнутым типом водоснабжения – ред.). Вода там "крутится", чистится, вы контролируете абсолютно все параметры, чтобы раки или рыбы, которые там содержатся, хорошо себе чувствовали и быстро росли", – уточняет он.При этом, по словам специалиста, лучше всего в условиях УВЗ растут раки. Растут так, что их выгодно выращивать с точки зрения бизнеса. Особенно с учетом динамики цен на них и динамики запретов на добычу.Табу на вылов дорогого лакомства"Ловят раков в разных реках, от Волги до Днепра. Но проблема в том, что все больше и больше российских регионов вообще запрещают добычу узкопалых раков, потому что самцы созревают в три года, а самки в четыре. И только еще через два-три года они выходят на свой максимум в смысле плодовитости. Популяция просто не успевает восстановиться", – поясняет Подопригора.Даже Армения, некогда богатая этими ресурсами, ушла с рынка. В последние годы популяция раков в водоемах страны, особенно в озере Севан, резко сократилась из-за нерегулируемого вылова, говорит собеседник.По его словам, скоро полакомиться раками может стать очень дорого. Уже сейчас за килограмм мелких особей (примерно 20 штучек) просят порядка 1200 рублей. А крупные раки, размером с ладошку и весом в 50 граммов, будут стоить больше двух тысяч рублей за килограмм.Ячейки с питанием для общества членистоногихСейчас в лаборатории аквакультуры обитает 30 раков. И каждый индивид живет в своей "квартирке".– Мы долго бились над тем, как же сделать так, чтобы при большой плотности посадки раки не ели друг друга. Сначала мы брали идеи из интернета – ставили трубки, в которые они могли прятаться, как в норки. Но это оказалось неэффективно.– Почему?– Когда раку нужно полинять, он покидает норку – ему нужно пространство, чтоб вылезти из панциря. Потом ему нужно время, чтоб отойти от этого стрессового процесса. И он некоторое время не двигается. А когда начинает двигаться, то его обязательно кто-то находит, тот, кто еще не линяет. Такая встреча обязательно заканчивалась плачевно для одного из них.Подопригора вспоминает случай, что как-то в одном аквариуме было до 18 норок, но в конце концов оставался только один рак, который последним съел соперников в борьбе за территорию. Тогда сотрудники лаборатории придумали заменить норки из трубок – на вполне просторные ячейки, обустроенные в пластиковых ящиках. Сидя в таких домиках, раки не взаимодействуют друг с другом, не занимаются каннибализмом. Кроме того, житье в ячейке, если не исключает стресс, то минимизирует его. Соответственно, снижается и риски линьки из-за стресса. Оказывается, раки обновляют хитиновый панцирь не только когда растут, но и когда "нервничают".В отдельном аквариуме живут самки с икрой. Но ученые признаются: сейчас нет задачи получить малька. Сейчас главное – научиться его эффективно растить.– То есть, потенциально вы можете сотрудничать с какими-то хозяйствами, помогать выращивать товарных раков?..– Почему бы и нет? Правда, таких хозяйств в Крыму нет. Есть отдельные предприниматели, которые занимаются продажей. Но мы можем уже сейчас принести пользу такому бизнесу, рассказав, как правильно очищать воду, в которой содержатся раки. Как при помощи правильной переборки оптимизировать процесс, минимизировать потери, чтобы раки не худели при передержке, не теряли клешни. Мы уже готовы поделиться своей методикой.У бизнеса должна быть возможность купить хороший посадочный материал и готовый комбикорм, который позволит вырастить раков с товарным весом. Должно быть понимание, как лечить болезни, которые все же возникают при большой плотности посадки, говорит Подопригора.– В чем уникальность ваших разработок?– Ячейки еще никто не использовал. Все предлагают использовать для раков трубки и насыпать кирпичей для мальков, чтобы они там лазили и делали в них себе норки. Кроме того, еще никто, кроме нас, не делал сбалансированного корма для раков. С правильными показателями кальция, сырого протеина и сырой клетчатки. Мы же уже это четко знаем. Более того, дальнейшая работа ведется. С помощью новой рецептуры мы пытаемся добиться того, чтобы они не просто росли, а были устойчивы к болезням.Разработкой идеальной рецептурной формы для питания раков Владимир Николаевич занимается совместно со своим студентом Максимом Андреевым, для которого сбалансированный комбикорм для членистоногих – это тема дипломной работы. Ученые пытаются понять, что ракам нужно, чтобы хорошо расти и не болеть. Вообще же сотрудники лаборатории аквакультуры разрабатывают новые технологии выращивания объектов аквакультуры и улучшают уже имеющиеся. Речь не только о членистоногих.Помогает в лаборатории и еще один студент второго курса магистратуры Владислав Чувакин. Он не только ухаживает за аквариумами, но и следит за линькой раков и специальными датчиками, которые фиксируют показатели состояния воды.Показатели с датчиков выводятся на мониторы компьютеров непрерывно. Каждое утро специалисты проверят ячейки, смотрят, изменились ли показатели, и как они изменились, в те или иные периоды жизнедеятельности обладателей клешней, сверяют и анализируют данные.Еще показывает аквариум, где живут мраморные раки-вселенцы. Рассказывает, что их в лабораторию принесла одна из студенток, что вселенцы эти гораздо меньше своих узкопалых собратьев, не страдают каннибализм, по крайней мере, не были в этом замечены и что способны размножаться без оплодотворения. Этот процесс называется партеногенезом. Все особи этого вида – самки, и потомство представляет собой генетические клоны матери.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым.Получать бета-каротин из крымских водорослей – эксперт оценил потенциалИз Азовского моря уходит бычокРыбохозяйственную отрасль Севастополя поддержат на 82 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, крым, новости крыма