Мудрая обезьяна атакует: как запрет Китая на санкции США может уничтожить Штаты
Запрет Китая на санкции США является переломным моментом в политике КНР и очередным доказательством больших перемен в мировой системе координат, где Штаты... РИА Новости Крым, 05.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Запрет Китая на санкции США является переломным моментом в политике КНР и очередным доказательством больших перемен в мировой системе координат, где Штаты больше не диктуют правила. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Министерство коммерции Китая ранее издало постановление, которое запрещает признавать и соблюдать санкции США, введенные против пяти китайских нефтяных компаний из-за обвинений в покупке иранского топлива.На фоне блокады Ормузского пролива и угроз со стороны Вашингтона Китай готов применить и военную силу для защиты своих судов, о чем китайская сторона уже делала заявления, напоминает собеседник. Более того, Пекин трезво оценивает действия Запада на всех геополитических направлениях, в частности в отношении России.В этой связи текущую внешнюю политику Пекина можно считать переломной, говорит Хроленко. Для Штатов это должно быть очередным сигналом об окончании эпохи их гегемонии и крахе однополярного мира. Однако, по мнению собеседника, Штаты продолжают свое движение на пути к пропасти, упорно отрицая очевидные перемены в мире.Он также подчеркивает: в ответ на заявления о непризнании рестрикций в отношении КНР Вашингтон фактически ничего сделать не может. Тем более администрация Трампа сейчас находится в трудном положении внутри самих США: действующий американский лидер теряет рейтинги и политические очки на фоне иранского кризиса, а шансы его противников увеличиваются.Американский президент Дональд Трамп не рискнет идти на противостояние с Китаем, который направил в Ормузский пролив военные корабли для защиты своих экономических интересов от агрессии США, высказывал ранее мнение политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Министерство коммерции Китая ранее издало постановление, которое запрещает признавать и соблюдать санкции США, введенные против пяти китайских нефтяных компаний из-за обвинений в покупке иранского топлива.
"США традиционно активно атакуют своих противников. В отношении Китая в некотором смысле бытует мнение, что КНР – такая мудрая обезьяна, которая сидит на дереве и смотрит, как дерутся два тигра, чтобы по итогу схватки определить дальнейшее поведение. И вот сейчас Штаты зашли так далеко в своей агрессивной внешней политике, что мудрая обезьяна уже понимает: по ним пора бить. Для начала экономически", – сказал эксперт.
На фоне блокады Ормузского пролива и угроз со стороны Вашингтона Китай готов применить и военную силу для защиты своих судов, о чем китайская сторона уже делала заявления, напоминает собеседник. Более того, Пекин трезво оценивает действия Запада на всех геополитических направлениях, в частности в отношении России.
"КНР понимает, что, если Штатам и Европе удастся задавить Россию – никакая Венесуэла, Куба их не спасет – следующие будут они. И вот Китай проявляет твердость. Легенда о мудрой обезьяне, которая просто наблюдает, уходит в прошлое", – констатирует политолог.
В этой связи текущую внешнюю политику Пекина можно считать переломной, говорит Хроленко. Для Штатов это должно быть очередным сигналом об окончании эпохи их гегемонии и крахе однополярного мира. Однако, по мнению собеседника, Штаты продолжают свое движение на пути к пропасти, упорно отрицая очевидные перемены в мире.
"На самом же деле Китай не первый. Первым, кто напомнил Трампу о том, что его возможности ограниченны, стал Иран. Они в течение полутора месяцев совершенно предметно объясняли Вашингтону, что могут не просто уничтожить военные базы, корабли Соединенных Штатов, но даже военный потенциал их союзников. Китай в данном случае лишь подтверждает: "Если Иран может уничтожить ваших союзников в регионе Персидского залива, то мы способны уничтожить вас в принципе", – продолжает эксперт.
Он также подчеркивает: в ответ на заявления о непризнании рестрикций в отношении КНР Вашингтон фактически ничего сделать не может. Тем более администрация Трампа сейчас находится в трудном положении внутри самих США: действующий американский лидер теряет рейтинги и политические очки на фоне иранского кризиса, а шансы его противников увеличиваются.
"Поэтому очень сложно сейчас что-то предсказывать в части действий США. Ничто не очевидно. Да и в целом вокруг меняется система координат. На этом этапе нам понятно главное: экономика России оказалась достаточно автономной и на нее санкции не влияют. В частности, Китай нашу нефть покупал и покупать продолжит. Только теперь торговля становится открытой, поскольку наши торговые партнеры начинают понимать необходимость создания прозрачной и открытой системы, альтернативной западной", – подытожил эксперт.
Американский президент Дональд Трамп не рискнет
идти на противостояние с Китаем, который направил в Ормузский пролив военные корабли для защиты своих экономических интересов от агрессии США, высказывал ранее мнение политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
