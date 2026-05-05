Мудрая обезьяна атакует: как запрет Китая на санкции США может уничтожить Штаты

2026-05-05T16:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Запрет Китая на санкции США является переломным моментом в политике КНР и очередным доказательством больших перемен в мировой системе координат, где Штаты больше не диктуют правила. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Министерство коммерции Китая ранее издало постановление, которое запрещает признавать и соблюдать санкции США, введенные против пяти китайских нефтяных компаний из-за обвинений в покупке иранского топлива.На фоне блокады Ормузского пролива и угроз со стороны Вашингтона Китай готов применить и военную силу для защиты своих судов, о чем китайская сторона уже делала заявления, напоминает собеседник. Более того, Пекин трезво оценивает действия Запада на всех геополитических направлениях, в частности в отношении России.В этой связи текущую внешнюю политику Пекина можно считать переломной, говорит Хроленко. Для Штатов это должно быть очередным сигналом об окончании эпохи их гегемонии и крахе однополярного мира. Однако, по мнению собеседника, Штаты продолжают свое движение на пути к пропасти, упорно отрицая очевидные перемены в мире.Он также подчеркивает: в ответ на заявления о непризнании рестрикций в отношении КНР Вашингтон фактически ничего сделать не может. Тем более администрация Трампа сейчас находится в трудном положении внутри самих США: действующий американский лидер теряет рейтинги и политические очки на фоне иранского кризиса, а шансы его противников увеличиваются.Американский президент Дональд Трамп не рискнет идти на противостояние с Китаем, который направил в Ормузский пролив военные корабли для защиты своих экономических интересов от агрессии США, высказывал ранее мнение политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

