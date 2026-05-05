"Миротворец" Буданов* сделал заявление по перемирию на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о якобы намерении Киева продолжить перемирие в случае взаимного прекращения огня в даты "режима тишины", объявленные на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Накануне Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит решим тишины, начиная с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая.29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы.30 апреля Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии, но спустя сутки реакции от Украины на возможное предложение не последовало.В Кремле тогда заявили, что Москва не нуждается в ответе Киева, поскольку это решение российского лидера, и оно будет реализовываться.4 мая Зеленский пригрозил атаковать парад Победы в Москве.Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Как отмечено в заявлении, Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая. Также в Минобороны РФ предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов ранее в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что инициатива главы киевского режима объясняется его стремлением выиграть время для поставок вооружений формированиям ВСУ на линии фронта. Председатель крымского парламента Владимир Константинов считает, что Зеленский объявил "режим тишины" с целью нивелировать российскую инициативу о перемирии в День Победы, верить его словам нельзя.Накануне праздника Пасхи президент РФ Владимир Путин также объявлял перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.* внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалацииПеремирие на период празднования 9 мая – это серьезный политический и гуманитарный ход РоссииЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с Россией

