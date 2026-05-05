Массированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионами - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 18 регионов страны. В течение ночи было уничтожено 289 вражеских...

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 18 регионов страны. В течение ночи было уничтожено 289 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники уничтожили над Крымом, акваторией Азовского моря и Краснодарского края. Также системы ПВО отражали атаку над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом и Татарстаном.Утром во вторник стало известно, что при ночной атаке украинских беспилотников по Ленинградской области в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.В Ростовской области боевики били по жилым домам – в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали.В Чебоксарах при ударах ВСУ ранены три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на ЧебоксарыВ Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенокЗеленский грозит атаковать дронами парад Победы в Москве

