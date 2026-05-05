Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день
Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день
Террористические атаки ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым и Севастополь. Удар возмездия по Украине и успехи армии России в зоне спецоперации. Взрыв... РИА Новости Крым, 05.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым и Севастополь. Удар возмездия по Украине и успехи армии России в зоне спецоперации. Взрыв на предприятии в Казахстане. Военного парада и шествия Бессмертного полка в Крыму не будет. Новые правила сдачи экзаменов на водительские права. ДТП с маршруткой на остановке в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУВо вторник ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Из-за ударов вражеских беспилотников погибли два человека, ранены – 32, в том числе ребенок, большие повреждения получили жилые дома, их жители эвакуированы в пункты временного размещения. В регионе ввели режим ЧС. Всего за ночь над регионами РФ были ликвидированы 289 вражеских беспилотников, еще 88 БПЛА перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами РФ в первой половине дня вторника, а во второй были ликвидированы еще 93 дрона ВСУ. Об отражении вражеской атаки вечером во вторник сообщили власти Крыма и Севастополя.Удары возмездия по УкраинеРоссийские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, армия России за эти сутки значительно улучшила тактическое положение, а также заняла более выгодные позиции. Российская система ПВО сбила шесть ракет "Фламинго" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.ЧП в КазахстанеХлопок с последующим возгоранием произошел на территории завода "Казцинк" в Усть-Каменогорске. Предварительно, двое погибли и пятеро получили ранения, в том числе тяжелые. Проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм.Военного парада и шествия Бессмертного полка в Крыму не будетВ Крыму не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. Глава РК Сергей Аксенов заверил, что власти республики сделают все необходимое, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах.Экзамен на права по-новомуВ России утвердили изменения в порядок проведения экзаменов для получения водительского удостоверения. Некоторые поправки вступят в силу в марте 2027 года. Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения. При этом сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в подразделение ГАИ. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации.ДТП на остановке в СимферополеВ Симферополе маршрутка снесла остановку общественного транспорта и стоящую на ней женщину – 48-летняя пострадавшая в больнице. Правоохранители проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура. Состояние женщины тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым и Севастополь. Удар возмездия по Украине и успехи армии России в зоне спецоперации. Взрыв на предприятии в Казахстане. Военного парада и шествия Бессмертного полка в Крыму не будет. Новые правила сдачи экзаменов на водительские права. ДТП с маршруткой на остановке в Симферополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

Во вторник ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Из-за ударов вражеских беспилотников погибли два человека, ранены – 32, в том числе ребенок, большие повреждения получили жилые дома, их жители эвакуированы в пункты временного размещения. В регионе ввели режим ЧС. Всего за ночь над регионами РФ были ликвидированы 289 вражеских беспилотников, еще 88 БПЛА перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами РФ в первой половине дня вторника, а во второй были ликвидированы еще 93 дрона ВСУ. Об отражении вражеской атаки вечером во вторник сообщили власти Крыма и Севастополя.
Перемирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский

Удары возмездия по Украине

Российские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, армия России за эти сутки значительно улучшила тактическое положение, а также заняла более выгодные позиции. Российская система ПВО сбила шесть ракет "Фламинго" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
ЧП в Казахстане

Хлопок с последующим возгоранием произошел на территории завода "Казцинк" в Усть-Каменогорске. Предварительно, двое погибли и пятеро получили ранения, в том числе тяжелые. Проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм.
Военного парада и шествия Бессмертного полка в Крыму не будет

В Крыму не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. Глава РК Сергей Аксенов заверил, что власти республики сделают все необходимое, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах.
Экзамен на права по-новому

В России утвердили изменения в порядок проведения экзаменов для получения водительского удостоверения. Некоторые поправки вступят в силу в марте 2027 года. Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения. При этом сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в подразделение ГАИ. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации.
ДТП на остановке в Симферополе

В Симферополе маршрутка снесла остановку общественного транспорта и стоящую на ней женщину – 48-летняя пострадавшая в больнице. Правоохранители проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура. Состояние женщины тяжелое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
23:27В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:54Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое
22:42Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день
22:30ВСУ атакуют Крым – Аксенов
22:14В Севастополе работает ПВО – военные отражают удар ВСУ
21:59Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву
21:45В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:31В Севастополе закрыли рейд
21:22"Зажги свечу памяти": Симферополь вспоминает жертв нацизма
21:1193 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
21:08В Крыму пересмотрят отказы в выплате единого пособия многодетным семьям
20:41Лавров и Рубио "сверили часы" по международным делам
20:32Евреи Севастополя отметили праздник Лаг Баомер
20:11Крымчане лишились 22 миллионов рублей за неделю из-за действий мошенников
19:51"Миротворец" Буданов* сделал заявление по перемирию на Украине
19:28"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах Крыма
19:10Мы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков
18:48Участки бойцов СВО в Крыму обещают обеспечить водой до конца года
18:31На Севере Крыма загорелись постройки в частном доме
18:07ВСУ ударили по Брянщине из "Града" – ранены ребенок и четверо взрослых
Лента новостейМолния