Массированные удары ВСУ и меры безопасности в Крыму на 9 мая: главное за день

РИА Новости Крым, 05.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на российские регионы, в том числе на Крым и Севастополь. Удар возмездия по Украине и успехи армии России в зоне спецоперации. Взрыв на предприятии в Казахстане. Военного парада и шествия Бессмертного полка в Крыму не будет. Новые правила сдачи экзаменов на водительские права. ДТП с маршруткой на остановке в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУВо вторник ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Из-за ударов вражеских беспилотников погибли два человека, ранены – 32, в том числе ребенок, большие повреждения получили жилые дома, их жители эвакуированы в пункты временного размещения. В регионе ввели режим ЧС. Всего за ночь над регионами РФ были ликвидированы 289 вражеских беспилотников, еще 88 БПЛА перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами РФ в первой половине дня вторника, а во второй были ликвидированы еще 93 дрона ВСУ. Об отражении вражеской атаки вечером во вторник сообщили власти Крыма и Севастополя.Удары возмездия по УкраинеРоссийские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Кроме того, армия России за эти сутки значительно улучшила тактическое положение, а также заняла более выгодные позиции. Российская система ПВО сбила шесть ракет "Фламинго" и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.ЧП в КазахстанеХлопок с последующим возгоранием произошел на территории завода "Казцинк" в Усть-Каменогорске. Предварительно, двое погибли и пятеро получили ранения, в том числе тяжелые. Проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм.Военного парада и шествия Бессмертного полка в Крыму не будетВ Крыму не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий. Это решение органов власти продиктовано соображениями безопасности. Глава РК Сергей Аксенов заверил, что власти республики сделают все необходимое, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах.Экзамен на права по-новомуВ России утвердили изменения в порядок проведения экзаменов для получения водительского удостоверения. Некоторые поправки вступят в силу в марте 2027 года. Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения. При этом сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в подразделение ГАИ. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации.ДТП на остановке в СимферополеВ Симферополе маршрутка снесла остановку общественного транспорта и стоящую на ней женщину – 48-летняя пострадавшая в больнице. Правоохранители проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура. Состояние женщины тяжелое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

