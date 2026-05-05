Лавров и Рубио "сверили часы" по международным делам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Государственным секретарь США Марко Рубио обсудили по телефону текущую ситуацию в международных делах и... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T20:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Государственным секретарь США Марко Рубио обсудили по телефону текущую ситуацию в международных делах и двусторонние отношения стран. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.Беседа носила конструктивный и деловой характер, отметили в дипведомстве.Ранее телефонный разговор провели президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В его ходе, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, обсудили, в частности, ситуации вокруг Украины и Ирана, а по окончании беседы "простились тепло".

