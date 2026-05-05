Крымчане лишились 22 миллионов рублей за неделю из-за действий мошенников

Крымчане лишились более 22 миллионов рублей в течение недели от действий дистанционных мошенников, сообщает МВД по республике. РИА Новости Крым, 05.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Крымчане лишились более 22 миллионов рублей в течение недели от действий дистанционных мошенников, сообщает МВД по республике.Как уточнили в ведомстве, семерых жителей Крыма обманули более чем на 7 млн рублей по "традиционной" для аферистов схеме. Мошенники звонили людям по телефону и представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Жертвам говорилось о необходимости "пересчитать и задекларировать" все имеющиеся денежные средства: отправить их на "безопасный счет" либо передать "специальному доверенному лицу".Поверившие мошенникам граждане лишились своих средств.Около 2 миллионов рублей за два месяца потерял 65-летний ялтинец. Мужчина рассказал, что в мессенджере он общался с незнакомцем, который предложил ему дополнительный заработок на бирже. Согласившись на предложение, житель Ялты перечислял денежные средства несколькими платежами в период с февраля по апрель 2026 года. Когда подошло время забирать положенный процент, "новый знакомый" перестал выходить на связь.

