https://crimea.ria.ru/20260505/kolichestvo-sbitykh-nad-sevastopolem-tseley-vyroslo-vtroe-1155773964.html
Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое
Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое
Средства ПВО и огневые группы российских военных уничтожили уже 12 вражеских дронов над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T22:54
2026-05-05T22:54
2026-05-05T23:02
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО и огневые группы российских военных уничтожили уже 12 вражеских дронов над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее во вторник Развожаев сообщал о четырех уничтоженных воздушных целях в ходе отражения вечерней атаки ВСУ.Он напомнил, что по решению оперативного штаба порядок подачи сигнала воздушной тревоги в городе изменен. Теперь он звучит три раза и затем прекращается."Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Следите за официальными сообщениями об отбое воздушной тревоги", – напомнил Развожаев и в очередной раз попросил горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260505/vsu-atakuyut-krym--aksenov-1155773415.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое
Над Севастополем сбили уже 12 воздушных целей
22:54 05.05.2026 (обновлено: 23:02 05.05.2026)