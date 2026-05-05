Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу
Количество сбитых над Севастополем целей выросло втрое

Над Севастополем сбили уже 12 воздушных целей

22:54 05.05.2026 (обновлено: 23:02 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО и огневые группы российских военных уничтожили уже 12 вражеских дронов над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее во вторник Развожаев сообщал о четырех уничтоженных воздушных целях в ходе отражения вечерней атаки ВСУ.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 12 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны", – сообщил новые данные губернатор в своем канале в МАКС.
Он напомнил, что по решению оперативного штаба порядок подачи сигнала воздушной тревоги в городе изменен. Теперь он звучит три раза и затем прекращается.
"Это вовсе не означает, что угроза миновала или тревога отменена. Следите за официальными сообщениями об отбое воздушной тревоги", – напомнил Развожаев и в очередной раз попросил горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
