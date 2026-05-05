Хищение и взятки при госзаказе в медцентре Минобороны РФ: дело ушло в суд

2026-05-05T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Главное военное следственное управление Следкома России направило в суд материалы дела о хищении при выполнении государственного контракта в девятом лечебно-диагностическом центре (ЛДЦ) Минобороны России.Отмечается, что в мошенничестве обвиняются бывший сотрудник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, представитель и коммерческий директор двух коммерческих фирм и предприниматель.Кроме того, экс-сотрудник медцентра обвиняется в получении взятки и служебном подлоге, а предприниматель, указанный в деле, – в незаконном хранении боеприпасов, которые были обнаружены в ходе обыска по месту его проживания.Следствие установило, что в 2021-2022 годы государственным заказчиком был заключен госконтракт на приобретение и поставку медицинского оборудования в ЛДЦ Минобороны России на общую сумму свыше 150 млн рублей с двумя фирмами. Обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на бывшего начальника центра Минобороны, который, действуя в составе организованной группы, по поддельным документам с завышенной стоимостью медицинского оборудования, похитил более 57 млн рублей.Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Хамовнический суд Москвы.Отмечается, что ранее экс-начальника лечебно-диагностического центра приговорили к 7 с половиной годам колонии строгого режима. С лишением воинского звания "генерал-майора медицинской службы запаса", а также государственных наград и штрафом в размере 2,4 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

