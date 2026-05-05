Какой будет погода в Крыму в День Победы - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Какой будет погода в Крыму в День Победы
В Крыму 9 мая ожидается теплая и сухая погода. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
В Крыму в День Победы потеплеет до +24 градусов - гидрометцентр

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму 9 мая ожидается теплая и сухая погода. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Согласно предварительным прогнозам, погода на 9 мая будет хорошей, без осадков. Ожидается слабый ветер. Максимальная температура в столице республики днем в субботу + 22 градуса, ночью + 7 градусов", - сообщила Любецкая.
В других регионах Крыма в День Победы будет еще теплее, до +23...+24 градусов, добавила она.
На территории Крыма с 5 по 8 мая объявили высокую пожарную опасность. В МЧС также напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.
Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказывал, что скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут усиливаться из года в год, но экстремальных изменений не произойдет.
