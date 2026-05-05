Как в Севастополе бесплатно распечатать портрет для "Бессмертного полка"
15:57 05.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в преддверии Дня Победы можно будет бесплатно распечатать портреты героев для участия в акции "Бессмертный полк". Об этом в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В преддверии Дня Победы многофункциональный центр "Мои документы" предоставляет жителям города возможность бесплатно распечатать портреты своих героев для участия в акции "Бессмертный полк", – сказано в сообщении.
Чтобы распечатать портрет, необходимо обратиться в любое отделение МФЦ Севастополя и предоставить сотрудникам фотографию героя, уточнил губернатор.
"Сотрудники МФЦ окажут помощь в печати портрета. Услуга предоставляется бесплатно. Присоединяйтесь к акции "Бессмертный полк" и сохраните память о героях вместе с нами", – добавил Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что Всероссийская акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в смешанном формате. 36 регионов планируют сделать это очно.
Кроме того, в Севастополе в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение более 150 различных праздничных мероприятий, включая историко-патриотический фестиваль, киномарафон, многочисленные выставки, а также ставшие традиционными парады во дворах.
