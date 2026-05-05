Групповой удар возмездия нанесен по объектам ОПК и энергетики Украины - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Групповой удар возмездия нанесен по объектам ОПК и энергетики Украины
12:10 05.05.2026 (обновлено: 12:17 05.05.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБоевая стрельба расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" Южного военного округа (ЮВО) во время командно-штабных учений с 4-й армией ВВС и ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удар стал ответом на атаки Киева на гражданские объекты в России, подчеркнули в ведомстве.
"За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в ведомстве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
