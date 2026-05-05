Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Федеральную трассу из Крыма в Херсонскую область обновят к концу июня
Ремонт 53-го км федеральной трассы М-17 "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", которая соединяет Херсонскую область с Крымом, завершен на 85%. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.05.2026
владимир сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Ремонт 53-го км федеральной трассы М-17 "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", которая соединяет Херсонскую область с Крымом, завершен на 85%. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Он отметил, что год назад на 53-км участке дороги от Великих Копаней до района Бабенки Второй полотно было сильно изношено и требовало серьезного обновления, которого не было со времен Советского Союза.По словам Сальдо, для жителей Скадовского, Голопристанского, Чаплинского и Каланчакского округов ремонт очень важен."Теперь дорога станет удобнее и безопаснее. Быстрее пойдут грузы, проще будет добираться людям, в том числе из Крыма", - пояснил губернатор.Он добавил, что обновление трассы идет с опережением графика. Изначально планировали завершить ремонт к концу этого года, а теперь — до конца июня.Ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область стартовал в августе 2025 года. По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, при работах специалисты применяли передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мКапремонт моста на трассе Симферополь – Ялта завершат осеньюПовышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Трасса М-17 Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Ремонт 53-го км федеральной трассы М-17 "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", которая соединяет Херсонскую область с Крымом, завершен на 85%. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
"К ремонту приступили осенью 2025 года. Сейчас дорожные работы выполнены на 85%. Покрытие стало заметно лучше, что видно невооруженным глазом", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Он отметил, что год назад на 53-км участке дороги от Великих Копаней до района Бабенки Второй полотно было сильно изношено и требовало серьезного обновления, которого не было со времен Советского Союза.
По словам Сальдо, для жителей Скадовского, Голопристанского, Чаплинского и Каланчакского округов ремонт очень важен.
"Теперь дорога станет удобнее и безопаснее. Быстрее пойдут грузы, проще будет добираться людям, в том числе из Крыма", - пояснил губернатор.
Он добавил, что обновление трассы идет с опережением графика. Изначально планировали завершить ремонт к концу этого года, а теперь — до конца июня.
Ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область стартовал в августе 2025 года. По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, при работах специалисты применяли передовые технологии дорожного строительства, сняв старое покрытие и использовав его повторно для приготовления органоминеральных смесей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
