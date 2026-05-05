Евреи Севастополя отметили праздник Лаг Баомер - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Евреи Севастополя отметили праздник Лаг Баомер
Во вторник вечером в Севастопольской еврейской общине отметили праздник Лаг Баомер, который собрал более 200 верующих – они зажигали костры, загадывали желания
20:32 05.05.2026 (обновлено: 22:36 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Во вторник вечером в Севастопольской еврейской общине отметили праздник Лаг Баомер, который собрал более 200 верующих – они зажигали костры, загадывали желания, танцевали и, конечно же, проводили обряд накладывания тфилина.
По словам раввина Биньямина Вольфа, праздник Лаг Баомер отмечают по всему миру. Везде, где есть еврейские общины, зажигают костры как символ поминальной свечи праведника рабби Шимон бар Йохай. Именно в этот день ученик Акиви, автор "Тайны Торы", умер.

"Рабби Шимон бар Йохай был невероятным человеком. Он вместе со своим сыном 13 лет просидел в пещере. Именно там он постиг высшие таинства и получил "код жизни" – все ее секреты. А зная "код жизни", можно ее изменить. Поэтому именно сегодня надо загадывать желания и они обязательно исполнятся", – поделился раввин.

Он заверил, что с сегодняшним праздником связано множество чудес: больные выздоравливали, а пары, у которых не было детей, впоследствии становились родителями.
Одним из ярких моментов торжества стала давняя традиция – участники наливали масло в бочку, сопровождая действие молитвой, при этом не забыв загадать желание. Затем зажигали костер – как поминальную свечу для рабби Шимона.
Еще одной обязательной традицией является обряд накладывания тфилина. По словам супруги раввина, еврейские мужчины должны накладывать тфилин почти каждый день. Однако не у всех есть такая возможность.
"Поэтому сегодня все проходят обряд – надевание тфилина. Один тфилин повязывают на руку – на уровне сердца, второй – надевают посередине головы над глазами. Затем читают заповеди. Это помогает мужчинам укрепить связь с Богом", - пояснила супруга раввина.
Помимо исполнения древних традиций, евреи Севастополя устроили настоящий семейный пикник с танцами, вкусной едой и развлечениями.
