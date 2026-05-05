Над Крымом отработала ПВО

Средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 88 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 05.05.2026
Над Крымом и еще 13 регионами России сбили 88 беспилотников

14:36 05.05.2026 (обновлено: 14:44 05.05.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 88 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.

"5 мая текущего года в период с 9.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Крыма, а также Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Чувашии.
Ранее сообщалось, что в ночь на вторник средства ПВО уничтожили 289 вражеских дронов, в том числе над Крымом, Азовским морем и Краснодарским краем.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Рассматривается вопрос об объявлении режима ЧС. По данным СК, при массированном налете есть погибшие и пострадавшие.
