Над Крымом отработала ПВО

Средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 88 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.

2026-05-05T14:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение дня сбили 88 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.Уточняется, что БПЛА сбиты над территориями Крыма, а также Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Чувашии.Ранее сообщалось, что в ночь на вторник средства ПВО уничтожили 289 вражеских дронов, в том числе над Крымом, Азовским морем и Краснодарским краем.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Рассматривается вопрос об объявлении режима ЧС. По данным СК, при массированном налете есть погибшие и пострадавшие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на ЧебоксарыВ Белгородской области погиб мужчина и ранены взрослые и ребенок

