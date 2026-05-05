ЕС объявил о создании "дронового альянса" с Украиной - РИА Новости Крым, 05.05.2026
ЕС объявил о создании "дронового альянса" с Украиной
Европейская комиссия (ЕК) объявила о создании альянса Евросоюза и Украины по беспилотникам и начала прием заявок на вступление в число учредителей данного... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T17:31
2026-05-05T19:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Европейская комиссия (ЕК) объявила о создании альянса Евросоюза и Украины по беспилотникам и начала прием заявок на вступление в число учредителей данного проекта.
новости, еврокомиссия, беспилотник (бпла, дрон), украина, политика, новости сво
Евросоюз создает альянс с Украиной по беспилотникам – заявление Еврокомиссии

17:31 05.05.2026 (обновлено: 19:37 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Европейская комиссия (ЕК) объявила о создании альянса Евросоюза и Украины по беспилотникам и начала прием заявок на вступление в число учредителей данного проекта. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Сегодня комиссия объявила о начале приема заявок от желающих стать членами-учредителями альянса ЕС-Украина по БПЛА, который укрепит безопасность и оборону ЕС и Украины путем создания инновационной экосистемы производства беспилотных летательных аппаратов для обороны", – говорится в заявлении.

Проект будет называться EU-Ukraine Drone Alliance. Он будет оказывать всестороннюю поддержку разработке и внедрению передовых технологий в беспилотной сфере.
Еврокомиссия также объявила о приеме заявок на вступление в число учредителей "дронового альянса".

"Мы ищем квалифицированных кандидатов, которые являются юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в области оборонных БПЛА и методов противодействия им в ЕС и/или на Украине. Эти кандидаты должны быть готовы активно участвовать в работе альянса", – указано в заявлении ЕК.

В апреле Минобороны РФ опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России и комплектующие для БПЛА. Согласно документу, немецкая компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованный Минобороны РФ список реестром потенциальных законных целей для российской армии.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.
