ЕС объявил о создании "дронового альянса" с Украиной

2026-05-05T17:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Европейская комиссия (ЕК) объявила о создании альянса Евросоюза и Украины по беспилотникам и начала прием заявок на вступление в число учредителей данного проекта. Об этом говорится в заявлении ЕК.Проект будет называться EU-Ukraine Drone Alliance. Он будет оказывать всестороннюю поддержку разработке и внедрению передовых технологий в беспилотной сфере.Еврокомиссия также объявила о приеме заявок на вступление в число учредителей "дронового альянса".В апреле Минобороны РФ опубликовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят беспилотники для ударов по России и комплектующие для БПЛА. Согласно документу, немецкая компания 3w Professional находится в немецком городе Ханау на Лизе-Мейтнер-штрассе и производит поршневые двигатели мощностью 30 лошадиных сил.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал опубликованный Минобороны РФ список реестром потенциальных законных целей для российской армии.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалацииЕвропа наращивает ВПК: что может ей помешать вступить в конфликт с РоссиейШвеция запустила с территории США первый военный спутник для слежки за Россией

