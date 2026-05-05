Экзамен на права: что меняется в России

Экзамен на права: что меняется в России - РИА Новости Крым, 05.05.2026

В России утвердили изменения в порядок проведения экзаменов для получения водительского удостоверения. Некоторые поправки вступят в силу в марте 2027 года.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В России утвердили изменения в порядок проведения экзаменов для получения водительского удостоверения. Некоторые поправки вступят в силу в марте 2027 года. Об этом сказано в постановлении правительства РФ № 508."Правительство утвердило поправки, изменяющие порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года", – цитирует выдержку РИА Новости.Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения, сказано в материале.Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации, подчеркнули специалисты.Кроме того, с 1 марта 2027 года при подаче заявления о сдаче через Госуслуги можно будет не предоставлять медсправку, если заключение уже есть в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения). Но если срок его действия истекает в период между подачей заявления и выдачей самих прав, это по-прежнему будет основанием для приостановки экзаменов и процедуры получения удостоверения, подчеркнули в документе."Однако для ее возобновления не обязательно будет предоставлять новую справку – это станет возможно и после получения сведений о медзаключении, сформированном в едином электронном реестре", – добавили в материале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантовРоссияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению50 тысяч за воздух: крымчанин "продал" знакомому несуществующие права

