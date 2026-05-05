"Экспортеры смерти": президент Колумбии заявил о бессмысленных смертях наемников ВСУ - РИА Новости Крым, 05.05.2026
"Экспортеры смерти": президент Колумбии заявил о бессмысленных смертях наемников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Колумбия не хочет быть "экспортером смерти" и видит бессмысленным участие ее сограждан в боевых действиях на стороне ВСУ. Такое заявление сделал президент латиноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.
"Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти", – цитирует высказывание РИА Новости.
В Колумбии наемничество законодательно запрещено. В марте страна присоединилась к Международной конвенции против вербовки и финансирования этой деятельности, напомнил Петро.
Кроме того, в июле прошлого года Петро назвал наемничество "ограблением страны". Так он ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину воевать на стороне Киева, остается на высоком уровне.
"Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации", – добавили в публикации.
