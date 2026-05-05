До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары
До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары
До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары
2026-05-05T07:22
2026-05-05T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. До трех человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ по Чебоксарам. Об этом сообщили в региональном минздраве.В ночь на вторник боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех.В Ростовской области ВСУ били по жилым домам - в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали. В Ленинградской области при ночной атаке в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.
07:22 05.05.2026 (обновлено: 07:34 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. До трех человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ по Чебоксарам. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В ночь на вторник боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех.
"По оперативной информации, в результате атаки БПЛА в Чебоксарах 5 мая пострадали три человека. Один житель в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу, еще двое в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно", - сообщили медики.
В Ростовской области ВСУ били по жилым домам - в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали.
В Ленинградской области при ночной атаке в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
