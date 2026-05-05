До трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары - РИА Новости Крым, 05.05.2026

До трех человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ по Чебоксарам. Об этом сообщили в региональном минздраве. РИА Новости Крым, 05.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. До трех человек выросло число пострадавших при атаке ВСУ по Чебоксарам. Об этом сообщили в региональном минздраве.В ночь на вторник боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех.В Ростовской области ВСУ били по жилым домам - в поселке Теплые Ключи были эвакуированы жители одной из квартир частного дома. Люди не пострадали. В Ленинградской области при ночной атаке в Киришах вспыхнул пожар в промышленной зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

