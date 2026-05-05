ЧП произошло на цинковом заводе в Казахстане: есть погибшие и раненые

2026-05-05T12:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Хлопок с последующим возгоранием произошел на территории завода "Казцинк" в Усть-Каменогорске. Предварительно, двое погибли, пять человек получили ранения, в том числе тяжелые. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.В публикации уточнили, что по информации компании, во время работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций."В результате инцидента, по предварительным данным, еще пятеро получили травмы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в сообщении.Трое пострадавших после обследования отпущены домой, у них ушибы и ссадины.Второй – с компрессионным переломом позвоночника, ему оказывается необходимая помощь в отделении травматологии.Кроме того, проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм.Департамент полиции Восточно-Казахстанской области возбудил досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работают следственно-оперативные группы, проводятся неотложные действия для установления обстоятельств произошедшего.

казахстан, происшествия, взрыв, новости