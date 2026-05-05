ЧП произошло на цинковом заводе в Казахстане: есть погибшие и раненые
Хлопок с последующим возгоранием произошел на территории завода "Казцинк" в Усть-Каменогорске. Предварительно, двое погибли, пять человек получили ранения, в... РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T12:38
В Казахстане на заводе произошел хлопок и возгорание – есть погибшие и раненые
12:32 05.05.2026 (обновлено: 12:38 05.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Хлопок с последующим возгоранием произошел на территории завода "Казцинк" в Усть-Каменогорске. Предварительно, двое погибли, пять человек получили ранения, в том числе тяжелые. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
"Два человека погибли при хлопке с возгоранием на территории "Казцинка" в Усть-Каменогорске", – сказано в сообщении.
В публикации уточнили, что по информации компании, во время работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций.
"В результате инцидента, по предварительным данным, еще пятеро получили травмы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в сообщении.
Трое пострадавших после обследования отпущены домой, у них ушибы и ссадины.
"Двое пациентов госпитализированы: один мужчина в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 90% тела и поражением дыхательных путей, он находится в реанимации", – проинформировал замглавврача Восточно-Казахстанского областного специализированного медцентра Мурат Нурбикенов.
Второй – с компрессионным переломом позвоночника, ему оказывается необходимая помощь в отделении травматологии.
Кроме того, проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм.
Департамент полиции Восточно-Казахстанской области возбудил досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте работают следственно-оперативные группы, проводятся неотложные действия для установления обстоятельств произошедшего.
