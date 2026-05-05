"Чистая классика": российские артисты выступят в музыкальных школах Крыма

2026-05-05T19:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские артисты дадут концерты в музыкальных школах Крыма в рамках проекта "Чистая классика – молодым талантам новых регионов". Об этом сообщает пресс-служба проекта.В концертных программах прозвучат камерные и вокальные произведения Моцарта, Шуберта, Дворжака, Рахманинова в исполнении заслуженных артистов России Виктора Ямпольского, Виктора Козодова, Натальи Савиновой, Антона Кулапова, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Ярослава Красникова и Николая Попова. Также в рамках проекта состоятся образовательные занятия для учащихся и преподавателей учреждений культуры.Как уточняют организаторы, 7 мая мероприятия проекта стартуют в 14 часов на базе Симферопольской детской музыкальной школы №1. 8 мая в 13 часов — в Ялтинской детской музыкальной школе имени Спендиарова. 11 числа в 13 часов – в Феодосийской музыкальной школе №1, 12 мая в 13 часов – в Евпаторийской детской школе искусств.Проект реализуется совместно с министерствами культуры Донецкой и Луганской Народных Республик и Крыма при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ПАО "Банк ПСБ".

