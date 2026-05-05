Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропорта
Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропорта
2026-05-05T07:10
2026-05-05T08:22
людмила бабий
Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропорта

Число автотуристов после открытия аэропорта в Крыму не уменьшится – мнение

07:10 05.05.2026 (обновлено: 08:22 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Автотуризм – мировая тенденция, и даже с возобновлением авиасообщения с Крымом число автотуристов, прибывающих в регион, не уменьшится, поскольку на полуострове построены хорошие дороги и обустроены автокемпинги. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Автотуристы – это вообще мировая тенденция. Путешествовать на авто с семьей – это отдельный вид отдыха, когда вы не привязаны, не связаны общественным транспортом, можете за 10 дней отпуска провести по нескольку дней и в Алуште, и в Судаке, и в Евпатории", – выразила мнение собеседница.
По ее мнению, автотуризм в Крыму сохранит популярность даже после возобновления авиасообщения. Во-первых, в связи с удобной, современной дорожной инфраструктурой, которая появилась на полуострове за последние годы.
"В Крыму прекрасные дороги, прекрасные виды и прекрасная придорожная инфраструктура, а желающих просто пожить в палатке с каждым годом становится все больше. В Краснодарском крае сложно найти места, куда вы бы приехали и пожили с палаткой на самом берегу моря на оборудованном кемпинге, недорого. А в Крыму таких мест достаточно много", – подытожила эксперт.
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма среди других российских городов. Такие данные ранее приводили аналитики российского сервиса бронирования Твил.ру.
