Чебоксары сегодня: при атаке ВСУ есть погибшие - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Чебоксары сегодня: при атаке ВСУ есть погибшие
В Чебоксарах при массированном налете украинских беспилотников есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России. РИА Новости Крым, 05.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Чебоксарах при массированном налете украинских беспилотников есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России.Следователи дадут оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений против мирных россиян, подчеркнули в ведомстве.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Рассматривается вопрос об объявлении режима ЧС.
13:26 05.05.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Чебоксарах при массированном налете украинских беспилотников есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"По сообщениям органов исполнительной власти, ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие", – сказано в сообщении.

Следователи дадут оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений против мирных россиян, подчеркнули в ведомстве.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Рассматривается вопрос об объявлении режима ЧС.
