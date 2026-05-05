Чебоксары сегодня: при атаке ВСУ есть погибшие

В Чебоксарах при массированном налете украинских беспилотников есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2026-05-05T13:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Чебоксарах при массированном налете украинских беспилотников есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России.Следователи дадут оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений против мирных россиян, подчеркнули в ведомстве.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех. Днем в городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Рассматривается вопрос об объявлении режима ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителяМассированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионамиВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы

