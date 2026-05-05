Бьют по гражданским: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 34 мирных жителя

2026-05-05T12:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В приграничных регионах России от целенаправленных беспилотных атак киевских боевиков за неделю погибли 34 человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.Он уточнил, что большинство погибших стали жертвами намеренного уничтожения гражданских с использованием беспилотников, подчеркнул представитель МИД."Целями атак ВФУ стали жилые дома и придомовые территории, медицинские и социальные учреждения, гражданские производственные предприятия, системы передачи и распределения электроэнергии, объекты торговли, автозаправочные станции, вышки сотовой связи, транспортные средства мирных жителей, гражданские морские суда", - перечислил посол.Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Луганской Народной Республике, добавил Мирошник.Неделей ранее сообщалось, что в регионах России за минувшие семь дней в результате атак украинских боевиков погибли 24 мирных жителя, в том числе двое детей, ранены 174 человека.

