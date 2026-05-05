Большая Алушта осталась без света
В Большой Алуште пропал свет из-за аварии на сетях, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.05.2026
2026-05-05T15:25
Часть Большой Алушты осталась без света из-за аварии - Крымэнерго
15:24 05.05.2026 (обновлено: 15:25 05.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Большой Алуште пропал свет из-за аварии на сетях, сообщает предприятие "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в городском округе Алушта, населенные пункты частично: Семидворье, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка, Лучистое", - говорится в сообщении.
В самой Алуште в зону отключения попали около 20 улиц и переулков и массив "Ветлечебница": Судакская, Ветеран, Хмельницкого, Спокойная, Партизанская, Ленина, Загородная, Вишневая, Красноармейская, Ровная; переулки: Иванова, Абрикосовый, Заводской, Туристов, Персиковый, Красноармейский и прилегающие к ним улицы и переулки.
Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Ранее во вторник без света остались 17 населенных пунктов
в Ленинском районе Крыма.
