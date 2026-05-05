Беспилотники ВСУ атакуют Сочи

2026-05-05T16:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Сочи силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, службы переведены в состояние максимальной готовности. Об этом сообщает мэр города Андрей Прошунин.Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.Ранее Минобороны РФ сообщило, что во вторник с 9.00 до 14.00 средства ПВО перехватили 88 вражеских дронов над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВО Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧСДо трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары

