СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Сочи силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, службы переведены в состояние максимальной готовности. Об этом сообщает мэр города Андрей Прошунин.Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.Ранее Минобороны РФ сообщило, что во вторник с 9.00 до 14.00 средства ПВО перехватили 88 вражеских дронов над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом отработала ПВО Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧСДо трех выросло число раненных при атаке ВСУ на Чебоксары
Беспилотники ВСУ атакуют Сочи

В Сочи силы ПВО отражают атаку беспилотников – власти

16:23 05.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Сочи силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, службы переведены в состояние максимальной готовности. Об этом сообщает мэр города Андрей Прошунин.
"В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Сочинцев и гостей города просят сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что во вторник с 9.00 до 14.00 средства ПВО перехватили 88 вражеских дронов над регионами России, в том числе над Крымом.
