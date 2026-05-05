https://crimea.ria.ru/20260505/ataka-vsu-na-cheboksary--chto-izvestno-1155741661.html

Атака ВСУ на Чебоксары – что известно

Атака ВСУ на Чебоксары – что известно - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Атака ВСУ на Чебоксары – что известно

В ночь на вторник ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате ударов вражеских беспилотников есть пострадавший, сообщил губернатор Чувашии Олег... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T05:58

2026-05-05T05:58

2026-05-05T06:03

чувашия

чувашская республика

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

безопасность

олег николаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142110238_0:616:2545:2048_1920x0_80_0_0_cb3f32ba077cce10b1a7e81b70c3ea77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате ударов вражеских беспилотников есть пострадавший, сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев.ОН добавил, что на местах работают оперативные службы и принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка.Накануне средства российской ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона. В ночь на понедельник было сбито еще 117 украинских БПЛА. В Брянской области при ударе из РСЗО "Град" были ранены семь сотрудников предприятия, при их эвакуации ВСУ пытались повторно атаковать людей дронами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чувашия

чувашская республика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашия, чувашская республика, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, безопасность, олег николаев