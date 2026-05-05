Атака ВСУ на Чебоксары – что известно
Атака ВСУ на Чебоксары – что известно
В Чебоксарах при атаке ВСУ ранен один человек - губернатор

05:58 05.05.2026 (обновлено: 06:03 05.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. В результате ударов вражеских беспилотников есть пострадавший, сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев.
"К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает, на месте незамедлительно сработала бригада скорой помощи, сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в мессенджере МАКС.
ОН добавил, что на местах работают оперативные службы и принимаются все меры для обеспечения безопасности и правопорядка.
Накануне средства российской ПВО перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областей и Московского региона. В ночь на понедельник было сбито еще 117 украинских БПЛА.
В Брянской области при ударе из РСЗО "Град" были ранены семь сотрудников предприятия, при их эвакуации ВСУ пытались повторно атаковать людей дронами.
