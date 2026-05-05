https://crimea.ria.ru/20260505/ataka-bpla-na-cheboksary-segodnya-v-regione-planiruyut-vvesti-rezhim-chs-1155748420.html

Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС

Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС - РИА Новости Крым, 05.05.2026

Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС

В Чебоксарах во вторник продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников. В городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T11:32

2026-05-05T11:32

2026-05-05T11:34

чувашия

чувашская республика

атаки всу

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

атака всу на чебоксары

росавиация

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/05/1155748146_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9ebc745dbb8451b056f5c141e5591757.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Чебоксарах во вторник продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников. В городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Рассматривается вопрос об объявлении режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили местные власти.В ночь на вторник боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех.Он добавил, что школы и детские сады переведены на дистанционный формат обучения. В городе открыты дополнительные пункты временного размещения для жителей - на данный момент на территории школ развернуты три ПВР. В них с людьми работают врачи, психологи, желающим предоставляется питание и первая помощь.Премьер-министр Чебоксар Сергей Артамонов сообщил о повреждении инфраструктуры.И добавил, что некоторые торговые центры столицы Чувашии во вторник не работают.По информации Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действует в аэропорту Чебоксар с раннего утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар: 289 БПЛА сбили над Крымом и другими регионамиДо трех выросло число раненных при атаке ВСУ на ЧебоксарыВСУ атаковали жилые дома в Ростовской области - эвакуированы жильцы

чувашия

чувашская республика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чувашия, чувашская республика, атаки всу, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атака всу на чебоксары, росавиация, безопасность