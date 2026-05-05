Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС - РИА Новости Крым, 05.05.2026
Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС
Атака БПЛА на Чебоксары сегодня: в регионе планируют ввести режим ЧС
Атака на Чебоксары сегодня: школы перевели на дистант и остановили общественный транспорт

11:32 05.05.2026 (обновлено: 11:34 05.05.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Чебоксарах во вторник продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников. В городе остановили общественный транспорт и перевели школьников на дистанционное обучение. Рассматривается вопрос об объявлении режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили местные власти.
В ночь на вторник боевики атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Как сообщал глава Чувашии Олег Николаев, пострадал один человек. К утру число раненных выросло до трех.
"Остановлено движение всего общественного транспорта, сообщает минтранс Чувашии. Это необходимо для безопасности жителей", - написал глава города Станислав Трофимов в своем канале МАКС.
Он добавил, что школы и детские сады переведены на дистанционный формат обучения. В городе открыты дополнительные пункты временного размещения для жителей - на данный момент на территории школ развернуты три ПВР. В них с людьми работают врачи, психологи, желающим предоставляется питание и первая помощь.
Премьер-министр Чебоксар Сергей Артамонов сообщил о повреждении инфраструктуры.

"В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера", - написал он в Telegram.

И добавил, что некоторые торговые центры столицы Чувашии во вторник не работают.
По информации Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действует в аэропорту Чебоксар с раннего утра.
