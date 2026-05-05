93 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
Минобороны: Силы ПВО уничтожили еще 93 дрона над Крымом и другими регионами РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО за семь часов сбили 93 украинских беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей, Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 14.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В частности, вражеские БПЛА сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республик Адыгея и Крым, Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей.
В период с 9 до 14 часов над регионами РФ и Крымом были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотников.
В течение ночи было уничтожено 289 вражеских дронов
. В частности в ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Погибли двое
, ранены более 30 человек, серьезно повреждены жилые дома, жильцы находятся во временных пунктах эвакуации.
