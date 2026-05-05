https://crimea.ria.ru/20260505/93-drona-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1155771906.html

93 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

93 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.05.2026

93 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства ПВО за семь часов сбили 93 украинских беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей, Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 05.05.2026

2026-05-05T21:11

2026-05-05T21:11

2026-05-05T21:21

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

министерство обороны рф

пво

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Средства ПВО за семь часов сбили 93 украинских беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей, Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские БПЛА сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республик Адыгея и Крым, Краснодарского края и акваториями Азовского и Черного морей.В период с 9 до 14 часов над регионами РФ и Крымом были перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотников. В течение ночи было уничтожено 289 вражеских дронов. В частности в ночь на вторник боевики ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Погибли двое, ранены более 30 человек, серьезно повреждены жилые дома, жильцы находятся во временных пунктах эвакуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая серия ударов по Энергодару – Киев бьет по мирнымБелгород под массированным ударом ВСУБеспилотники ВСУ атакуют Сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя