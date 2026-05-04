Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
За столом па переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной должна присутствовать европейская сторона. Такое заявление сделал глава киевского... РИА Новости Крым, 04.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. За столом па переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной должна присутствовать европейская сторона. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.По его словам, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.В понедельник стало известно, что Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве.29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.30 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на 9 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине открыто готовят импичмент ЗеленскомуЗадачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и ЗападаНа Украине дезертиры пытались сбыть арсенал гранат и автомат
Зеленский требует на переговорах с Россией присутствия ЕС