Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. За столом па переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной должна присутствовать европейская сторона. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.По его словам, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.В понедельник стало известно, что Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве.29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.30 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на 9 мая.
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

16:16 04.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. За столом па переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной должна присутствовать европейская сторона. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.
"Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", – цитирует заявление РИА Новости.
По его словам, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.
В понедельник стало известно, что Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.
30 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на 9 мая.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
