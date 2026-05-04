Зеленский объявил режим тишины
Зеленский объявил режим тишины с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая
21:52 04.05.2026 (обновлено: 22:19 04.05.2026)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит решим тишины, начиная с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая.
"Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
И заявил, что за время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. "Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента", – написал Зеленский.
29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
30 апреля Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии, но спустя сутки реакции от Украины на возможное предложение не последовало.
В Кремле тогда заявили, что Москва не нуждается в ответе Киева: "Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
А 4 мая глава Зеленский пригрозил атаковать парад Победы в Москве: "Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", – сказал он во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.
Вечером 4 мая Минобороны России опубликовали заявление, в котором сообщалось, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 – 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В ведомстве отметили, что ВС РФ предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Но предупредили, в случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование годовщины Победы, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Также в Минобороны РФ предупредили гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.
Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.
Читайте также на РИА Новости Крым: