Зеленский грозит атаковать дронами парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 04.05.2026
Зеленский грозит атаковать дронами парад Победы в Москве
Зеленский грозит атаковать дронами парад Победы в Москве
2026-05-04T12:52
2026-05-04T12:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Зеленского.28 апреля стало известно, что колонна военной техники не будет участвовать в параде в Москве в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это мерами безопасности.29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.30 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на 9 мая.
владимир зеленский, парад, день победы, атаки всу, москва, беспилотник (бпла, дрон)
Зеленский грозит атаковать дронами парад Победы в Москве

Зеленский грозит ударить дронами по параду Победы в Москве 9 мая

12:52 04.05.2026 (обновлено: 12:53 04.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает атаковать дронами парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Зеленского.
"Украинские дроны могут также прилететь на этом параде", - сказал Зеленский во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване.
28 апреля стало известно, что колонна военной техники не будет участвовать в параде в Москве в День Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это мерами безопасности.
29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.
30 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на 9 мая.
